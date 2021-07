IU y Podemos han presentado una moción en la que reclaman que el Ayuntamiento paralice la plantificación y la búsqueda de financiación del Plan Málaga Litoral, que consiste en soterrar al tráfico 2,3 kilómetros del frente urbano malagueño, hasta que se haga un amplio proceso participativo sobre el mismo, incluyendo una consulta ciudadana.

El regidor, Francisco de la Torre, no hizo alusión alguna a la consulta ciudadana ayer en su rueda de prensa previa al pleno, pero sí aseguró que no va a paralizar este proyecto, aunque indicó que «por supuesto, el proceso participativo será amplio no, amplísimo», y quiere que hablen empresarios, los vecinos, el tejido sindical, «haremos avances en la participación, pero necesitamos seguir avanzando en los estudios, los análisis, no podemos paralizar nada». Recordó que este proyecto ya ha estado en el Consejo Social y en Ciedes, porque a ambos sitios fue la lista de proyectos propuestos por el Consistorio para ser financiados con fondos de la UE.