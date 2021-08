La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga ha denunciado el "infierno" que viven cada fin de semana por los ruidos del ocio nocturno, que con la llegada del verano y el turismo se extiende a los días entre semana. La cuenta de la asociación ha creado un hilo en Twitter y ha distribuido en él varios vídeos, donde muestran la "desesperación" que sienten por el ocio nocturno descontrolado en las calles del centro histórico de la ciudad. Los vecinos han querido exponer a los responsables municipales los hechos que se repiten cada noche y han acusado al Ayuntamiento de Málaga de "descontrol y dejadez".

Remedios Ramos, portavoz de Adelante Málaga, ha calificado esta situación como "la consecuencia del tipo de turismo que fomenta el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos». Ramos ha manifestado que "no se puede consentir que en plena pandemia haya espectáculo de aglomeración de personas bebidas en el centro de la ciudad. Los vecinos no pueden más, quieren descansar y la pelota de todo esto está en el tejado del equipo de gobierno". Además, ha tildado a este tipo de turismo como "turismo de borrachera", el cual, según la portavoz de Adelante Málaga, "no beneficia a la calidad turística ni a la imagen de la ciudad, aunque nos vendan que este turismo viene a ver los museos de la ciudad".

Por otra parte, el portavoz del PSOE Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que "hace tiempo que llevamos advirtiendo de esta situación, tanto que hemos solicitado que exista un dispositivo policial especial para que, en circunstancias como estas, puedan ser atendidas urgentemente por parte de la Policía Local". Desde este grupo municipal piden "responsabilidad máxima para la juventud y que el Ayuntamiento de Málaga busque la fórmula ideal para que el ocio nocturno no impida el descanso de los vecinos”. Asimismo, Pérez ha manifestado su indignación ante "las imágenes que están dando la vuelta por toda España y dejan a Málaga en un mal lugar".

La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga no es la única que se queja por el ocio nocturno descontrolado que predomina en la ciudad. Salvador Pérez, presidente de la Asociación Málaga Comercio, ha afirmado que "esta situación no beneficia a nadie, ni a vecinos, ni a hosteleros, ni a comerciantes, a nadie». El presidente de Málaga Comercio ha lamentado que «estamos dando una imagen de Málaga que no es la que queremos. Queremos una Málaga diferente, segura y tranquila, así es la Málaga que todos queremos". Asimismo, Juan Rambla, empresario del ocio nocturno de Málaga, ha argumentado que "esto es una de las cosas que llevamos tiempo diciendo. Los jóvenes están más seguros en nuestros establecimientos porque existen las medidas de seguridad, en las calles, en las playas y en los apartamentos turísticos no. Hay que buscar una alternativa para frenar estos hechos e intentar que estén en los establecimientos que están regulados y seguros, y no en la calle".

Ante todas estas críticas por parte de la oposición y de los vecinos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que se toman medidas y ha llamado a la responsabilidad. También ha confirmado que, en materia de actuación contra la COVID-19, "nuestra Policía tiene el récord en España de actuación proactiva de sanciones y que es un tema complejo por el límite de las 2.00 horas".