Victoria, María del Mar, Mercedes, Antonio, Marisol, Mau, Marina, Tábata, Ezequiel, Ylenia, Rocío, Inmaculada, Lucía, Aurora, Yvonne y Noelia son solo dieciséis nombres, pero representan a todos a aquellos trabajadores malagueños que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyeron al bienestar general en marzo, abril y mayo de 2020, quizá los momentos más duros y difíciles que hemos vivido como sociedad.

«Los farmacéuticos nos sentimos muy presionados en aquellos días»

Mau Castillo Álvarez

Farmacia Federico Castillo, de la avenida de la Aurora

«En la farmacia ha sido como una montaña rusa, de repente teníamos miedo, otros días nos encontrábamos desanimados, otros incluso enfadados. Los farmacéuticos nos hemos sentido muy presionados; además de sufrir la pandemia como la estábamos sufriendo, teníamos que enfrentarnos a acusaciones de posibles especulaciones con los precios de los geles hidroalcohólicos o las mascarillas».

Una vez superadas esas dudas iniciales, Mau comenta que no ha habido dos días iguales. «Había días que no entraba nadie por la puerta y otros días que no éramos capaces de atender a todo el mundo».

Mau quiere ser optimista y pensar en el final de la pandemia: «No sé exactamente lo que puede quedar, pero sé que queda menos y que llevamos ya mucho camino andado. Sé que hemos demostrado que juntos somos más fuertes y sé que saldremos de esta antes o después».

Respecto a la experiencia de ser modelo por un día Mau comenta en voz alta «¿A quién no le va a gustar que le rindan homenaje? Yo desde luego solo puedo dar las gracias y decir que me siento tremendamente agradecida por ello».

«Ante la paralización de todo el sistema, nuestra reacción fue inmediata»

Victoria Rodiles-San Miguel

Procuradora de La Cala del Moral

Victoria utiliza un símil cinematográfico para referirse a aquellos primeros días de pandemia: «Fue como Matrix, todo se quedó como suspendido en el aire a cámara lenta». El colectivo de procuradores vela por los intereses de las personas a las que representan y ante la situación de paralización absoluta que se vivió, la reacción fue inmediata. «Eso supuso acatar muchos cambios en la forma de trabajar y en un corto período de tiempo -recuerda Victoria- los que no tenían ingresos durante el confinamiento y quedaron pendientes de recibir las cantidades de su reclamación judicial, tuvieron la oportunidad de sobrevivir por nuestro trabajo y eso no tiene precio».

Respecto al futuro, Victoria opina que tendremos que seguir siendo muy cautelosos a pesar de habernos vacunado, ya que se ha demostrado que las mutaciones del virus son impredecibles, pero se muestra segura cuando afirma que «juntos conseguiremos vencerlo como ha hecho el ser humano en tantísimas ocasiones anteriormente. Somos una especie difícil de derrotar; no me cabe duda de que saldremos de esta.

«Fue muy triste ver una parte de tu tienda apagada durante meses»

Yvonne Rega Medina

Empleada de La Canasta

«Fueron días muy tristes a nivel profesional, era algo así como ver enfermar tu tienda, me refiero a pasar de una actividad alegre, siempre con gente de todos los lados, a no tener clientes sentados en nuestra cafetería. Gracias a los residentes de la zona centro por ser nuestros clientes», quien habla es Yvonne, trabajadora de La Canasta de la plaza de La Constitución.

Yvonne lamenta que casi año y medio y con la mayor parte de la población vacunada, el virus siga entre nosotros: «La evolución esta siendo dura porque cuando parece que todo ha terminado, volvemos otra vez a dar un paso atrás y así es muy complicado poder estar al 100%, en la hostelería. Sigue siendo muy triste ver una parte de tu tienda apagada durante meses».

La trabajadora de La Canasta aplaude el motivo que da origen a ‘Héroes con volantes’: «Me parece una iniciativa espectacular. Para mí, todos y cada uno de los trabajadores, pertenezcan al gremio que sean, son esenciales».

«Espero y deseo que todo evolucione favorablemente para todos. Es un camino duro pero seguro que juntos y con conciencia saldremos adelante», añade.

«El virus sigue en nuestras vidas y hay que atacarlo desde todos los ángulos»

Aurora Laso García

Enfermera y supervisora de Quirón Salud Málaga

Aurora no se olvida de esas primeras semanas donde «nosotros salíamos de casa cada día para enfrentar la batalla en el servicio de urgencias». Ahora, desde hace tres meses se encuentra en el área de supervisión de consultas externas y aunque se tiene otra visión del virus, toda precaución es poca y la responsabilidad sigue siendo la misma. «El virus sigue en nuestras vidas y hay que atacarlo desde todos los ángulos», matiza.

La experiencia de ‘Héroes con volantes’ le ha parecido un homenaje precioso, «a todas esas personas que hemos estado lidiando cada día con este virus y esta pandemia que hemos sufrido. Todos hemos sido eslabones importantes en esta cadena y sin un trabajo en equipo nada hubiera sido posible». El hecho de tener este reconocimiento en las fechas de la Feria de Málaga «ha sido todo un lujo y más acompañados por esa pedazo de cantera de diseñadores que tenemos en Málaga», afirma.

«Lo único que podemos saber - finaliza Aurora- es que entre todos podemos hacerle frente a este virus y salir del bache si luchamos unidos y con responsabilidad».

«Todos nuestros clientes, de la noche a la mañana, se vieron cerrados»

María Lucía Romero Sánchez

Comercial de hostelería de la empresa Sayco

María Lucía trata todos los días con negocios de hostelería y recuerda que las primeras semanas fueron duras y llenas de incertidumbre, «había muchísimo miedo ya que no se sabía cómo podía evolucionar la epidemia y nuestros clientes, de repente, se vieron cerrados, algunos acababan de abrir con muchísima ilusión negocios que de la noche al día echaron el cierre con la inquietud de no saber qué iba a pasar. En Sayco estuvimos en contacto con ellos en todo momento y nos transmitían sus miedos.

Lucía recuerda la impotencia de no poder entrar al interior de los pocos hosteleros que se atrevían a abrir en las primera semanas. «El comienzo fue duro y extraño a la vez».

Respecto a la exposición, Lucía cree que ha sido un gesto muy generoso por parte de los diseñadores flamencos, «cedernos por un día sus creaciones y hacernos sentir tan especiales y desde luego recordar que su sector también ha sufrido y sufre las consecuencias de esta epidemia sanitaria y económica». Lucía califica la experiencia de «genial», y se sintió «superespecial», por llevar un diseño tan flamenco y elegante a la vez de Amparo Pardal».

«Durante un tiempo, la gente tenía miedo de subir al autobús»

Noelia González González

Agente única en la empresa municipal de transportes (EMT)

Noelia fue testigo de una pequeña revolución organizativa en la EMT provocada por el Covid. «En la empresa tuvimos que adelantarnos a los acontecimientos, creando nuevos turnos de trabajo en todas las líneas, con cambios de horarios, para poder dar todos los servicios diarios bajo mínimos e incluso tuvimos que adelantarnos muchos compañeros y compañeras las vacaciones».

La EMT ha seguido prestando servicio ininterrumpidamente desde marzo de 2020 adaptándose a las nuevas medidas, Noelia reconoce que ha habido épocas muy duras «cuando la mayoría de la gente tenía mucho miedo a salir a la calle, menos aún por socializarse y subir a un medio de transporte público».

Respecto a la exposición de la calle Alcazabilla, Noelia cree que no hay mejor propuesta flamenca que un diseñador pueda homenajear con personas anónimas, «es para quitarse el sombrero por ellos», indica.

Noelia cree que con la vacunación masiva «podemos llegar a controlar el virus. La gente está muy cansada de llevar mascarillas, pero no podemos bajar la guardia, ya hemos perdido mucho».

«Fuimos conscientes desde el principio de que nuestro trabajo era esencial»

Ylenia Anguita Ambel

Empleada en Carrefour Fuengirola

«Recuerdo que todos sentíamos una gran responsabilidad ya que fuimos conscientes de que nuestro trabajo era realmente esencial para muchas personas», indica Ylenia. «En Carrefour nos proporcionaron todas las medidas de seguridad e higiene que fueron necesarias, por lo que pudimos atender y escuchar a nuestros clientes durante todo el tiempo, incluso en las semanas más duras del confinamiento», recuerda.

Con el paso de los meses, los supermercados se configuraron como espacios seguros e Ylenia hace hincapié en los nuevos canales de comunicación que se han habilitado para facilitar que todos los clientes puedan hacer sus pedidos incluso a través de llamadas telefónicas, whatsapp, videollamadas…

Para esta empleada del Carrefour de Fuengirola, ‘Héroes con volantes’ «es una acción muy solidaria con la que se hace un estupendo homenaje a las personas que han desarrollado una actividad esencial y han continuado trabajando desde el primer día de pandemia.

Ylenia casi no tiene palabras para describir lo que ha sentido al ser modelo por un día. «Lo he vivido como un sueño», concluye.

«Durante febrero y marzo me incorporé a trabajar en las plantas Covid»

Antonio J. González

Coordinador de Cirugía general del Aparato Digestivo del Hospital Santa Clara

Antonio vivió cara a cara lo más crudo de la pandemia en el hospital donde trabaja. «Las semanas de confinamiento fueron muy complejas. La sensación de vivir una situación sanitaria excepcional que ponía en riesgo real a la población, a nuestras familias y a nosotros mismos nos hacía trabajar con mucha presión». Además, en su casa había doble riesgo ya que su mujer, neumóloga, estuvo desde el inicio en primera línea.

Antonio, especialista en cirugía general, decidió dar un paso adelante y se incorporó a trabajar en las plantas Covid. «Lo hice con la intención de mostrar mis solidaridad a mis compañeros de la primera línea, que a esas alturas ya estaban agotados».

La exposición ‘Héroes con volantes’ le parece «una gran idea en la que todos colaboramos en las actividades económicas más dañadas con la crisis. Que los diseñadores pongan su granito de arena y nosotros colaboremos es una gran sinergia».

Respecto al futuro, Antonio cree que tendremos que «aprender a convivir con el virus» por el alto grado de mutación del mismo frente a las vacunas.

«En Unicaja Banco priorizamos la apertura de nuestras oficinas»

Marisol Pérez Gavilán

Responsable comercial de la Dirección Territorial de Unicaja Banco en Málaga

«Siempre tuvimos la responsabilidad de trabajar en un sector esencial», Marisol Pérez Gavilán, responsable comercial de la Dirección Territorial de Unicaja Banco, recuerda que su único objetivo aquellos días fue «garantizar la apertura de nuestras oficinas y seguir prestando servicio, apoyo y confianza a nuestros clientes en un momento tan complicado. Además, potenciamos nuestros canales a distancia (banca digital y atención telefónica), para salvaguardar la salud, especialmente, de las personas más vulnerables»

La representante de Unicaja Banco indica que aquellas semanas fueron de trabajo muy intenso: «Se implantaron en tiempo récord las moratorias hipotecarias y personales de ayuda a particulares, -recuerda- así como los préstamos ICO para autónomos y empresas».

Pérez Gavilán cree que este reconocimiento es para todos los compañeros del sector, que, como los profesionales del resto de servicios esenciales, «hemos trabajado muy duro en este periodo».

Además, cree que ‘Héroes con volantes’ mantiene viva la esencia de nuestras fiestas y hace visible a la moda flamenca, muy castigada por la pandemia.

«Afrontábamos cada día de trabajo con el reto de acabar con el virus»

Inmaculada Muriana

Empleada de Limasam

Inmaculada, como empleada de Limasam, la empresa de limpieza municipal de Málaga, se vio de la noche a la mañana luchando para erradicar el virus: «En el trabajo, yo y mis compañeros dimos el cien por cien, cada día lo afrontábamos con el reto de acabar con el virus, fue duro, pero estuve agradecida una vez más de estar en primera línea y ayudar a combatir esta tragedia».

Inmaculada ha trabajado en la desinfección de todo tipo de comercios, colegios, farmacias, supermercados, papeleras y contenedores, «como todas las empresas, -indica Inmaculada- nos hemos adaptado para realizar el trabajo a un nuevo protocolo de actividad».

Para esta trabajadora de Limasam, la experiencia de ser modelo por un día ha sido inolvidable: «Poder lucir estos diseños es una suerte pero también es un lujo conocer a los artistas malagueños. Que te maquillen, te vistan y te pongan bien guapa, ¿a quién no le gusta? Yo encantada y dispuesta a ser modelo todos los días. Para mí es un regalo y un enorme placer sentirme homenajeada. Muchas gracias a los diseñadores por esta iniciativa».

«Si los agricultores y ganaderos no pararon, nosotros tampoco»

Rocío Díaz

Técnico de ASAJA

Rocío Díaz, técnico de ASAJA, la asociación que defiende los intereses de los jóvenes agricultores, tenía claro que si sus asociados seguían al pie del cañón en sus explotaciones, ellos no iban a ser menos: «Ellos no podían parar y, por tanto, nosotros tampoco. La adaptación al teletrabajo fue fácil y gracias a él no dejamos de prestar servicios en ningún momento», recuerda. Además, superado el primer momento de desconcierto, siguieron con su calendario de formación para sus representados.

Díaz cree que gracias a iniciativas como la que lidera en esta ocasión La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, «se da a conocer su trabajo y se pone en valor la labor sin parones que han realizado trabajadores de diferentes sectores, como es nuestro caso».

Respecto al final de la pandemia, la representante de ASAJA cree que aún no estamos cerca de derrotarla, «me gustaría confiar en que sí, pero en la situación en la que estamos creo que aún falta bastante. Tenemos que seguir actuando con mucha responsabilidad, acostumbrarnos a vivir con esta situación y con mucha conciencia para que podamos volver a la normalidad lo antes posible», finaliza.

«Teníamos muchas ganas de hacer y ayudar a nuestros usuarios»

María del Mar Pineda Parra

Coordinadora de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la empresa Clece

«Recuerdo tener mucha preocupación por el bienestar de los usuarios y auxiliares. Pero tras eso, recuerdo claramente un gran compañerismo, un «todos a una» constante y unas ganas brutales de hacer y ayudar por todas las partes. Recuerdo un gran equipo con actitudes que nos harían salir de todo aquello», quien habla es María del Mar Pineda, coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Empresa Clece, una empresa que a través de múltiples servicios trabaja para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas.

Si hay algo que ha sacado en claro María del Mar de todo lo acaecido durante la pandemia es que «todos hemos evolucionado a pasos agigantados. Creo firmemente que tras esta pandemia, todos hemos crecido y mejorado como personas. Y todo ese crecimiento siempre se ha reflejado en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo por supuesto el profesional»

María del Mar cree «muy necesario» reconocer, valorar y exponer todos los trabajos esenciales de la manera que lo hace ‘Héroes con volantes’.

«Organizamos rutas para suministrar nuestros productos»

Mercedes Ruiz Alamillo

Responsable del área de calidad, ventas y marketing de AGAMMA

Los productos de alimentación, la comida, también fue objeto de debate en las primeras semanas de confinamiento por el temor al desabastecimiento. Mercedes Ruiz, de AGAMMA (la Agrupación de Ganaderos de los Montes de Málaga) recuerda aquellas primeras semanas en las que «se dispararon las ventas en las tiendas de los barrios, y en las que estuve muy pendiente de los clientes que tenemos porque había que organizar las rutas para ir más de una vez a suministrarle producto», recuerda.

La pandemia trajo cambios en los hábitos de consumo pero también en los de compra: «Dimos un cambio a las ventas online -continúa Mercedes- bajando los gastos de envío para favorecer a las personas que se habían quedado sin empleo por la pandemia y pusimos más dinámica de packs ahorro para poder facilitarles la compra».

Mercedes cree que ‘Héroes con volantes’ «ha sido una fantástica idea con el objetivo de fortalecer y enriquecer más a los diseñadores con el apoyo de todos».

Por último, Mercedes cree que con la vacunación tan adelantada «estamos al final de esta pesadilla que tanta tristeza nos ha dejado».

«Hemos tenido que reinventar de algún modo nuestra manera de trabajar»

Ezequiel Silvetti

Socio de la tasca La Tranca

Si algo ha tenido que hacer la hostelería, quizá junto al turismo el sector más perjudicado por la pandemia, ha sido reinventarse día a día. De esto sabe mucho Ezequiel Silvetti de la tasca La Tranca: «Hemos tenido que reinventar de algún modo la manera de trabajar, de dar otro tipo de servicio al que no estábamos acostumbrados, e ir modificándonos día a día en base a la respuesta del público y las normas que han ido imperando en cada momento».

Todo, con un objetivo claro: «Intentar mantener nuestra esencia y nuestro trabajo, pero sobre todo, tratando de mantener y garantizar la seguridad de nuestros clientes, lo que ha supuesto un esfuerzo continuo de compromiso y paciencia de todos».

Respecto a este homenaje que se rinde a los esenciales con la exposición ‘Héroes con volantes’, Ezequiel cree que es «un guiño muy bonito de nuestros artistas y creadores hacia nosotros, que durante todo este periodo hemos trabajado por y para los malagueños», y concluye expresando un deseo:» ¡Ojalá el año que viene podamos lucir esas prendas trabajando en Feria!

«La crisis del Covid ha supuesto para mí un aprendizaje continuo»

Marina Fernández

Responsable de la Unidad de Comunicación del Hospital Regional de Málaga

Si alguien ha vivido en primera línea junto a los profesionales médicos la irrupción y propagación de la pandemia en el mayor complejo hospitalario malagueño, esa es Marina Fernández Espinosa, responsable de la comunicación del HRU de nuestra ciudad. «A pesar de lo complejo que fue y de lo mal que lo pasamos, recuerdo que fue un aprendizaje continuo, ya que estar en primera línea como periodista me permitió, tanto conocer al detalle cómo se reorganizó la sanidad malagueña, como estar en reuniones en las que se tomaron decisiones muy importantes».

Marina califica de «apasionante y extenuante» su labor en aquellos días ayudando a sus compañeros periodistas de los medios de comunicación para que tuviesen toda la información y el material gráfico necesario para contar qué ocurría en el interior de los hospitales malagueños, demostrándose de este modo «la importancia del papel del periodista en las instituciones sanitarias».

«‘Héroes con volantes’ me parece una iniciativa muy bonita», añade Marina, que se confiesa « amante de la moda flamenca», y de unos trajes que espera ver muy pronto por las calles de Málaga.

«La soledad de las calles por la mañana al salir a trabajar fue inolvidable»

Tábata Pedraza Ocaña

Taxista

Tábata Pedraza es taxista y recuerda con inquietud las primeras semanas de pandemia, cuando todo era incredulidad y desasosiego: «Una nueva enfermedad, sin ningún tipo de información sobre ella, y lo más duro fue estar cada día prestando un servicio al público sin protección ni ayuda económica para materiales sanitarios, mamparas de protección, etc...

A Tábata se le quedó grabado una cosa en su cabeza, «la soledad de las calles por la mañana al salir son ya momentos inolvidables.» Con el paso de los meses, esta profesional del taxi cree que la situación ha mejorado: «Los usuarios están mucho más concienciados, agradecen la limpieza de nuestros vehículos y nuestro trato cercano. Valoran el servicio que prestamos ya que en algunos momentos nosotros hemos tenido que llevar pacientes con Covid al hospital. Sin duda alguna, estamos al servicio del ciudadano».

Tábata cree que este homenaje en forma de exposición «es una experiencia única, ya que por un momento los servicios esenciales fuimos olvidados. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer que nos sintamos modelos por un día».