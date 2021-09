La clínica de depilación láser Aztuale ha echado el cierre sin previo aviso y dejando a más de un centenar de clientes de Málaga y Marbella con los tratamientos, que ya habían abonado o con plazos pendientes, sin terminar.

La empresa tenía tres centros en la provincia, en Málaga capital, en Marbella y Fuengirola. Recientemente, los centros de Marbella y Málaga han cesado su actividad sin informar previamente a su clientela, que se encontró con la persiana bajada y los teléfonos inactivos de la noche a la mañana.

Según ha podido saber este periódico, cuando cerró el negocio ubicado en la capital malagueña, la clínica le ofreció a algunos de sus usuarios continuar el servicio en Marbella, que también acabó cerrando poco después.

De hecho, la única presencia online de la empresa es una página de Facebook y un par de cuentas en Instagram donde abundan los comentarios de clientes denunciando el fraude, ya que no consiguen contactar con la empresa.

"Desde octubre que decidí coger sus servicios hasta junio me estuvieron atendiendo correctamente, en junio fue cuando me atendieron por última vez y me extrañó que no me diesen la siguiente cita. Cuando volví de mis vacaciones les escribí vía WhatsApp y ya no le llegaban. Decidí ir hasta la clínica y me encontré que estaba cerrado", explica Susana a La Opinión de Málaga, que tenía financiado un tratamiento de dos años de sesiones por 576 euros en el centro de la capital. "Cerraron sin avisar de un día para otro. Me dejaron sin el servicio y pagándolo".

Al igual que ella hay más de un centenar de afectados que abonaron cantidades que oscilan entre los 100 y los 800 euros.Como Susana, algunos ya han interpuesto una denuncia por vía penal, otros están acudiendo a la Policía Nacional y, además, están planteando una denuncia colectiva.

"Después de que cerrara en Málaga no se comunicaron conmigo", cuenta Daniel, que llevaba tres años en la clínica con un tratamiento de 18 sesiones de depilación que no ha podido completar y por el que abonó 868 euros al contado. "Normalmente te daban cita justo cuando terminabas la sesión para dentro de dos meses, el último día fue el único que no me dieron. A las dos semanas nos dimos cuenta de que era como si no existieran, que ya no estaban".

Al comprobar por redes sociales que el centro de Marbella parecía tener actividad, Daniel decidió acercarse a la clínica para pedir explicaciones, descubriendo que también estaba cerrado. De manera que decidió pedir asesoramiento en Facua, que ha atendido ya varias consultas sobre el fraude de Aztuale.

Según afirma la presidenta de Facua en Málaga, Lola García, la empresa no está declarada en concurso de acreedores aunque en el registro mercantil figura un cambio de administrador y socio único el pasado 2 de junio. Por su parte, desde la Unión de Consumidores han atendido más de 20 consultas al respecto.

Afectados

En cuanto a los afectados, la presidenta de Facua aclara que lo primero que deben hacer es dirigirse a la empresa por escrito, en concreto, a la dirección que aparezca en el contrato del tratamiento.

"Lo ideal sería un burofax pero es una cantidad muy grande entonces depende de las cantidades comprometidas. Si es mucho dinero merece la pena que sea un burofax, si no una carta certificada con acuse de recibo sería suficiente", puntualiza.

En caso de haber pagado al contado, el cliente se tiene que dirigir a la empresa empresa reclamándole que o bien le presten los servicios contratados o bien le devuelvan el dinero correspondiente de los servicios que le queden por recibir. No obstante, en caso de haber financiado el tratamiento, "podrían enviar una copia de la reclamación que han hecho a Aztuale a la entidad financiera y solicitar la paralización de los plazos que les queden porque no están recibiendo los servicios".

La presidenta de Facua vaticina varios escenarios posibles para esta clínica. Por un lado que otra marca compre esta clínica y se haga cargo de los contratos ya firmados y, por otro, que entre en concurso de acreedores. "En tal caso, si hay una declaración concursal los afectados tendrían que dirigirse al juzgado concursal correspondiente diciendo que Aztuale les debe dinero y acreditarlo".