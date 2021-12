La Asociación Malagueña de Hosteleros (MAHOS) y Andalucía de Noche se han posicionado a favor de la implantación del pasaporte Covid para acceder tanto a bares y restaurantes como a pubs y discotecas, sobre todo de cara a la Navidad.

Ambos gremios consideran que la Junta debe apostar por "medidas preventivas" en lugar de establecer nuevas restricciones, ya que el aumento de los contagios no está repercutiendo de forma explosiva en la presión hospitalaria.

"Para nosotros tener restricciones en la Navidad y no tener una Navidad normal sería un palo bastante importante y creemos que se ha demostrado que esas restricciones no benefician a nada", ha manifestado el presidente de Mahos Javier Frutos. "Creemos que poner medidas preventivas es mucho mejor, como el pasaporte Covid".

En cuanto a Andalucía de Noche, la federación que engloba a los negocios de ocio nocturno de la comunidad, aseguran que el sector "no se puede permitir" volver a tener restricciones y añaden que la activación del pasaporte Covid conseguirá "que la población que se está resistiendo a vacunarse, se vacune y con eso aumente la seguridad de todos", según ha reiterado el presidente de la federación, Juan Rambla.

Ambos gremios aclaran que, en caso de aprobarse la medida, los establecimientos solo exigirán el certificado de vacunación a aquella población que esté incluida en la estrategia de vacunación por lo que, por ahora, los menores de 12 años están exentos y podrán entrar como de costumbre.

A la espera del TSJA

La Junta de Andalucía solicitó a principios de semana la aprobación de esta medida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque solo para acceder a hospitales y residencias, sin descartar que posteriormente se extienda para los bares y ocio nocturno.

La Fiscalía del TSJA se pronunció ayer al respecto, avalando la obligatoriedad del pasaporte Covid para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios al entender que es una medida "proporcionada ante la compleja situación de riesgo sanitario en la que aún nos encontramos". No obstante, esta nueva norma no se hará efectiva si no cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).