El metro de Málaga llegará al Centro Histórico de la capital en 2022, pero nadie se atreve a decir el mes. Así, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, visitaron este viernes los trabajos e informaron de que las obras de montaje de la vía finalizaron con la última soldadura del carril de vía. Los acompañó el alcalde, Francisco de la Torre.

Las obras correspondientes a este contrato de suministro y montaje de la superestructura de la vía, cuyo presupuesto asciende a 5,5 millones de euros, han consistido en el tendido de la vía de los tramos de infraestructura Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazanas, que posibilitará la explotación y circulación de los trenes hasta la Alameda.

Carazo destacó que las obras «dejan paso ya, de forma definitiva, a las actividades más ligadas a la futura explotación comercial, de un carácter más tecnológico». La obra de infraestructura del tramo Guadalmedina-Atarazanas (entre el tablero norte del puente de Tetuán y la Alameda) se concluyeron en junio de 2020, y la obra de terminación entre Renfe y Guadalmedina están concluidas, con la excepción de la actividad arqueológica de puesta en valor que se prolonga hasta enero de 2022.

Estos hitos son, explicó la consejera, una muestra del cambio de ritmo que ha imprimido el Gobierno andaluz desde su llegada hace tres años. La consejera indicó que, desde enero de 2019 y hasta final de año, se van a emplear 67 millones de euros para la culminación de los trabajos. «Se ha triplicado la inversión con respecto a lo realizado en la pasada legislatura», remarcó la titular de Fomento, que además destacó la agilidad en el pago de certificaciones de obras, que se encuentra actualmente en un periodo medio de 9,5 días, «que ofrece garantía a las empresas contratistas».

Carazo anunció que, de no surgir problemas con el suministro de materiales, «tanto las instalaciones y sistemas, como todos los acabados y revestimientos de las estaciones Guadalmedina y Atarazanas, estarán concluidas en febrero, dándose así por terminada la ejecución de las dos nuevas estaciones con todos sus elementos».

Bendodo, por su parte, resaltó que el Gobierno andaluz sigue «avanzando con paso firme en su compromiso» para que el metro llegue al Centro de Málaga en 2022. «En una sola legislatura la llegada del metro al Centro va a ser una realidad», afirmó, al tiempo que explicó que la no aprobación del presupuesto de 2022 por el rechazo del PSOE y Vox no va a afectar a la culminación de las obras. Sí repercute, añadió, en el dinero previsto para el proyecto de prolongación del metro al Civil, aunque «la Consejería de Fomento ya está trabajando para buscar esa financiación y que no afecte a su redacción».

El montaje de las vías se ha desarrollado en un recorrido en el que se localizan las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas. A pesar de que se trata de un trazado de un kilómetro, se han tendido un total de cuatro kilómetros de carriles de vía, ya que en este tramo coinciden las líneas 1 y 2, razón por la que la infraestructura dispone de dos niveles de andenes (andenes 1 y -2), ambos de plataforma doble, hasta justo antes del cauce del Guadalmedina, donde ya no solo se dispone de un nivel subterráneo de vestíbulo y un único nivel de túnel y andén.

Se han colocado además 16 aparatos de vía, que dan una idea de la cantidad de movimientos de trenes que pueden permitirse para la explotación comercial. Entre los aparatos de vías más singulares, destacan los aparatos en curva que dan acceso a la futura prolongación del metro al Civil y que permitirán la llegada de dos líneas a Atarazanas.