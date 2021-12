El puerto de Málaga cerrará este año 2021 con 114 escalas de cruceros y 119.807 pasajeros, cifras aún lejos de las previas a la pandemia de la COVID-19. No obstante, la previsión para el próximo ejercicio es muy positiva, estimándose 293 escalas, por encima de las que se registraron en 2019.

Ese dato previsto para 2022, de confirmarse, superaría los 288 cruceros recibidos hace dos años, antes de que irrumpiera la pandemia de la COVID-19 que tanto ha afectado también al turismo portuario. En este sentido, un dato destacable es que de esa cifra total, serían 32 las primeras escalas que se recibirían, en línea con el crecimiento del sector crucero a nivel mundial y en esta zona.

Este ejercicio 2021, a escasos dos días de que acabe el año, quedan aún sendas escalas en las instalaciones portuarias malagueñas: el buque Marella Explorer 2 este jueves 30 de diciembre y el AIDAstella el 31 de diciembre.

Del total de viajeros que han llegado este año a Málaga capital en crucero, casi un 15%, es decir, 17.799 pasajeros, han utilizado el recinto portuario como puerto base, iniciando o finalizando sus itinerarios. También hay que tener en cuenta que la situación sanitaria actual hace que la capacidad de los buques sea reducida, siendo la media de ocupación en torno al 44%.

Según ha informado Málagaport, un tercio de las escalas recibidas este año han sido de cruceros de lujo, en concreto 36, con 7.873 pasajeros (el 6,6% del total). De ese número, el 40% ha visitado el puerto malagueño en operativas de base. Esto supone además que, del pasaje total movido en base, un 18% se correspondía con operativas de buques de crucero de lujo.

En junio regresaron los cruceros

El primer hito de la recuperación del tráfico de cruceros, tras 15 meses sin operativas por el impacto de la COVID, fue el 15 de junio pasado con la escala del buque Mein Schiff 2 de la naviera alemana TUI Cruises, que realizó un itinerario estrictamente nacional. Entonces, 1.275 pasajeros llegaron hasta el puerto malagueño, pudiendo disfrutar de la ciudad únicamente en excursiones organizadas por el barco.

Casi un mes después, el 13 de julio, se recibió al crucero AIDAperla, de la también naviera alemana AIDA Cruises, siendo la primera que realizaba un itinerario internacional, tras la apertura por parte del Gobierno central.

Once han sido las primeras escalas recibidas este año, y el buque de mayor eslora que ha visitado el puerto de Málaga fue el pasado 3 de noviembre el Harmony of the Seas, de Royal Caribbean, con 362 metros de eslora.

El último hito es la escala del AIDAstella el 31 de diciembre, por lo que este crucero realizará el cambio de año en el puerto de Málaga, desde donde prevé partir a las 02.00 horas del ya 1 de enero de 2022.

Desde Málagaport han destacado que el tráfico de cruceros se ha consolidado "como uno de los turismos más seguros, gracias a los estrictos protocolos puestos en marcha por las navieras, que iban incluso más allá de la normativa vigente en cada momento, promoviendo la seguridad de pasajeros, tripulantes y ciudadanos de los destinos visitados".