Los colectivos Lagunillas Centro, Nada es Imposible, Amfremar, OSAH Málaga, Unión Ciudad Jardín, ASAEC, Animación Malacitana, Torrijos, Unificación Nuevo San Andrés, IncluDD, Sentimiento Churrianero, Hacienda Cabello, Mujeres de la Laguna y la Casa de Misericordia, que firmaron un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga en marzo del año pasado para crear la red ‘Por una Málaga mejor’, seguirán con su actividad en el año 2022 ya que durante el mes de febrero se va a firmar un nuevo acuerdo entre las partes (Ayuntamiento de la capital y las citadas 14 asociaciones), que va a prolongar al firmado en 2021 que expira el próximo 31 de enero. Este programa cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, que se han destinado a la realización de actividades sociocomunitarias en todos los distritos de Málaga para atender, con la distribución de productos de primera necesidad, a más de 12.000 familias vulnerables y/o en riesgo de exclusión de nuestra ciudad.

«La red que hemos creado, el modelo de asistencia que se ha definido no existía anteriormente. Con la pandemia detectamos que había usuarios y familias que recogían alimentos en dos y tres sitios distintos ya que el único requisito que se exigía era un informe social que se puede obtener en cualquier asociación». Francisco Javier Pomares, concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, analiza el planteamiento que dio origen al acuerdo firmado en el pasado mes de marzo y que suponía un gran cambio en la manera de proceder de las asociaciones: «Todas ellas han renunciado a distribuir alimentos a las personas que ellos ya venían atendiendo para atender solo a los usuarios derivadas de los servicios sociales», remarca el responsable municipal.

La red ‘Por una Málaga mejor’ ha supuesto un punto y aparte en la atención social no solo en Málaga sino en todo el paisaje del país. «Este sistema ideado en Málaga es pionero en España, no hay otro igual en ningún lugar de nuestro país -afirma Pomares-, ya que, a las necesidades básicas en forma de alimentos, las asociaciones han trabajado para satisfacer otro tipo de servicios (seguimiento exhaustivo de cada caso, continuidad, búsqueda de empleo, periodos de formación, etc.).

Cada día, 763 familias

Las cifras hablan por sí solas y el responsable de los servicios sociales de la corporación malagueña califica de «gran éxito» la labor ejecutada. «Hemos atendido a más de 12.000 familias diferentes. Cada día son atendidas de media entre 700 y 800 familias (763), que pasan un tiempo recibiendo la ayuda y luego pasan derivadas a otros servicios sociales tras la valoración de los equipos municipales (cobro de otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, red de economatos, ayuda en la búsqueda de empleo, etc.). De este modo se fomenta el dinamismo de la acción social y no se «inmoviliza» a los receptores de las ayudas a la misma.

A través de este itinerario se consigue uno de los objetivos que se fijaron cuando se organizó ‘Por una Málaga mejor’: la modernización del sistema y su profesionalización, dar servicio a las familias necesitadas y sacarlas de su situación vulnerable a través de una respuesta mucho más profesional a su necesidad.

«La convocatoria se va adaptar a las entidades y no al revés», comenta el concejal Pomares, «ambos, ayuntamiento y entidades, hemos modificado nuestra manera de hacer las cosas en aras de mejorar el sistema de ayuda y de atención a los más vulnerables en este año. Ahora el modelo es más profesionalizado, eficiente y más eficaz. Todos hemos ganado, pero sobre todo los grandes beneficiados son las familias malagueñas en riesgo de exclusión».

El planteamiento para el año 2022 recién comenzado va a tener continuidad pero se va a cambiar el modelo de financiación. El concejal Pomares explica el motivo: «En el 2021 se firmó el convenio con una de las catorce entidades participantes (Amfremar), que se encargó de centralizar la gestión con las otras trece entidades. Este aspecto supuso enormes problemas de gestión a esa asociación por el gran volumen de trabajo generado. Lo que vamos a hacer en 2022 es sacar una convocatoria dirigida a las asociaciones para cubrir sus distintas necesidades. Será una convocatoria abierta, a la que se acogerán las entidades, que recibirán el dinero que necesiten para llevar a cabo su labor y los servicios que están prestando de forma individual».

Para Pomares, el proceso va a ser «totalmente transparente» ya que habrá una asignación para cada asociación en el presupuesto, ajustada al diferente volumen de prestación de servicios de cada una de las asociaciones.

El presupuesto para este 2022 será el mismo que el del año pasado -600.000 euros- y también se cubrirán con ellos todo aquellos productos (sobre todo para los más pequeños, como pañales y los de higiene íntima femenina) que no tienen cabida en otras ayudas que se reciben de otras administraciones.

En trámite

Esta convocatoria se aprobó en la Junta de gobierno local el pasado viernes 14 de enero y está pendiente de ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga como paso previo a su firma, que casi con toda seguridad tendrá lugar en el próximo mes de febrero.