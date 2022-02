El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga el adecentamiento de la carretera de Colmenar a su paso por la barriada de Monte Dorado, en el distrito de Ciudad Jardín, un punto negro según los socialistas porque no garantiza la seguridad de los viandantes. “Los vecinos llevan más de un cuarto de siglo exigiendo a Paco de la Torre la construcción de aceras, porque andan hasta la parada de autobús por una vía insegura, sin iluminación, sin medidas de calmado de tráfico, arcén ni paso de cebra. Esto es una barbaridad”, ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez. El líder del PSOE se ha reunido, junto con la concejala Rosa del Mar Rodríguez, con una veintena de residentes de la zona, visitando la zona afectada este martes.

“Estas veinte personas son sólo una pequeña representación del millar de afectados por un claro caso de desidia municipal, que se preguntan a diario cómo un alcalde que dice querer la ciudad y a los malagueños tienen sumida en el abandono a la barriada de Monte Dorado”, ha insistido Pérez. Por eso, carga contra “un equipo municipal que no conoce las necesidades de los barrios porque no los visite. Sólo hablando con los vecinos y con las vecinas se darían cuenta del peligro de atropello que hay en esta zona, caminando por una carretera oscura y sin arcén para llegar al transporte público. Esto no es una ciudad del siglo XXI, preparada para acoger la Expo 2027”.

Daniel Pérez ha calificado como “nula” la movilidad sostenible en el distrito de Ciudad Jardín. “Si no se permite a los ciudadanos ir caminando hasta un transporte público, si alentamos a las personas a utilizar sólo el coche como una medida segura, demostramos que no estamos adaptados para el futuro”, ha expresado el socialista, que ha recriminado al alcalde, Francisco de la Torre, “por su afán en distinguir barrios de primera y de segunda en nuestra ciudad, seguir aumentando la brecha de las dos Málagas”.

Suscribe las palabras del portavoz la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable del distrito de Ciudad Jardín en el grupo socialista. Según Rodríguez, “la dejadez de esta zona, con iluminación insuficiente ni aceras en la vía, es una muestra clara de la mala gestión que hace el PP en los barrios de Málaga. El señor De la Torre, usted debería gestionar por el bien de todos. Por eso, no entendemos cómo no atiende la reclamación de un millar de vecinos, que simplemente piden lo que es de justicia: 200 metros de acera, iluminación suficiente, un paso de cebra, un arcén, porque muchos salen a la calle con las primeras luces”. Para la socialista, “el PP crea agravio entre distritos, porque la parte del Camino del Colmenar que pertenece a Centro tiene aceras, mientras que el tramo de Ciudad Jardín no las tiene”.

“Esto no se debe dejar pasar mucho más tiempo, porque imagínense a las personas que cruzan prácticamente a ciegas y sin seguridad tras una curva de escasa visibilidad para poder llegar hasta la parada del 31, que termina su turno a las 21.00 de la noche pero es que a las 18.30 ya ha oscurecido. Esto es indecente, no es propio de una ciudad como Málaga”, ha recriminado Rosa del Mar Rodríguez.

En otro orden de cosas, Rodríguez ha señalado que el saneamiento es “otro de los problemas que padecen los vecinos de Monte Dorado y de Camino de Colmenar, además de la falta de limpieza. Aquí hay familias que está fuera del PERI desde los años 80”, ha señalado la socialista. De hecho, así lo ha explicado Salvador Rojas, vecino de la zona, que se ha quejado de la “falta de atención del alcalde a los vecinos de la calle Obispo Manuel de Santo Tomás. Está en muy malas condiciones y hemos invitado a que la vea Paco de la Torre desde hace años, pero nunca viene. No tenemos saneamiento, sino que nos tenemos que valer de un pozo ciego”. Rojas lamenta que “cobrando en los recibos del agua el saneamiento no lo tenemos, y nos sentimos barrios de quinta categoría, porque vemos cómo en otras zonas periféricas de Málaga como Pinares de San Antón el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha este servicio tras recepcionarlo”, ha zanjado. qué cantidad de dinero se están gastando allí lo están pagando los vecinos.