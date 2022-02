El sector de los subtropicales mira cada vez con más preocupación la grave sequía que mantiene el embalse de La Viñuela al 15% de su capacidad, con prácticamente la mitad de agua que hace un año. Y mencionan los portavoces agrícolas la esperanza de que acabe este año la obra para conectar los pozos del río Chíllar, en Nerja con las canalizaciones que unen el mayor pantano malagueño con todo el litoral de la Axarquía.

La Junta ha confirmado a este periódico que, en efecto, los trabajos estarán concluidos antes de que concluya 2022, puesto que apenas restan por completar las instalaciones eléctricas que permitirán el bombeo del caudal. No obstante, el suministro de agua potable procedente de un cauce que no merma ni siquiera en verano no acabará a corto plazo con una problemática que viene de largo (recordemos las graves sequías de mediados de los noventa y de 2005).

De hecho, muchos agricultores han optado desde el pasado año por suspender sus planes para la plantación de aguacates y mangos en fincas dedicadas hasta ahora a cultivos de secano. El motivo no es otro que la falta de garantías para acceder a las cuotas que establece la propia administración autonómica, a través de las comunidades de regantes.

El temor está extendido hasta el punto de que en ciertas áreas podría resultar catastrófico un marzo sin las lluvias tardías que en los últimos años han compensado el enorme estrés hídrico al que están sometidos los árboles subtropicales. Fuentes de la Junta de Andalucía reconocen en este sentido que la conexión de los pozos del río Chíllar aliviará sólo en parte ese déficit marcado por la escasez continuada de precipitaciones.

«Van a conectarse con urbanizaciones del litoral más oriental, de forma que se reducirá el número de viviendas que dependen del suministro procedente de La Viñuela, pero esa cuota es muy reducida si la comparamos con la demanda que requiere el sector agrícola», señala uno de los técnicos consultados.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, espera «soluciones estructurales» en materia de infraestructuras que resuelvan esta problemática a medio y largo plazo. Y aunque es consciente de que la conexión de los pozos del río Chíllar, prevista para este año, puede resultar insuficiente ante la gravedad de la sequía, «todo lo que sean aportes a la red que depende de La Viñuela, bienvenidos son», manifiesta.

El año hidrológico se salda hasta la fecha con menos de un tercio de las precipitaciones acumuladas en el embalse de La Viñuela de octubre a febrero de 2021. Así se evidencia la gravedad de la situación actual. Y junto a la conexión de los tres pozos del río Chíllar, la Junta acaba de poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar la capacidad de tratamiento de agua salobre en la desaladora de El Atabal, en Málaga capital.

Al respecto, Asaja aplaude esta iniciativa, aunque lamenta que no se hubiese proyectado años atrás. Insiste Bellido en que estas otras actuaciones permitirán aumentar la dotación del regadío axárquico, «pero ya sabemos que las obras del río Chíllar han tardado muchos años en hacerse realidad. Ya se hablaba de ellas cuando yo llegué al cargo», apunta.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha incluido la mejora en El Atabal dentro de unas actuaciones de emergencia que también mejorarán el abastecimiento en la provincia de Almería. En conjunto se invertirán 10,65 millones de euros.

Como ya informó la titular de dicha cartera, Carmen Crespo, en el caso de la desaladora de aguas salobres El Atabal, el Consejo de Gobierno tiene ya conocimiento de la declaración de emergencia de la ejecución de unas obras que beneficiarán a unos 186.500 ciudadanos.

Dicha actuación permitirá ampliar la disponibilidad de agua para la capital, pero también para sistemas adyacentes como el de La Viñuela, o el de la Costa del Sol Occidental. «La urgencia de estas obras se justifica por la situación en la que se encuentra el embalse de La Viñuela, en la parte oriental de la provincia de Málaga y oficialmente en situación de sequía grave al haber superado el umbral de 41,5 hectómetros cúbicos», argumentó la propia Junta en un comunicado.

En El Atabal, las obras consisten en ampliar los 24 bastidores de ósmosis, además de reformar las bombas de alimentación de segunda etapa, y distintas tuberías y conexiones. «Con las obras de emergencia abordadas en el Consejo de Gobierno, la Junta ha puesto en marcha todas las actuaciones previstas en el decreto de sequía para paliar la situación de la Axarquía y el sistema de La Viñuela. Así estamos cumpliendo nuestros compromisos con Málaga», agregó Carmen Crespo.

«La apuesta del Gobierno de Andalucía por la provincia de Málaga en materia hidráulica tiene su reflejo en proyectos y actuaciones que se llevan reclamando desde hace muchos años y que ya están en marcha, como las obras que estamos acometiendo en los ríos Guadalhorce y Guadalmedina», matizó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.