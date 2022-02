Una treintena de grabados de Picasso propiedad del Museo Casa Natal de Picasso se verán este año en las ciudades chinas de Beijing y Shanghai. La Junta de Gobierno Local ha dado hoy el visto bueno al contrato de este préstamo. Las obras que viajan a las ciudades de Beijing y Shangai forman parte del libro ilustrado por Pablo Ruiz Picasso: ‘Metamorfosis’ de Ovidio, editado por Albert Skira, en Lausanne, en 1931.

Las obras procedentes de la Casa Natal se exhibirán en la exposición temporal ‘Beyond genius: Picasso ́s Passion and Creativity’ que se presentará en dos de los museos de arte contemporáneos más importantes de China: el Meet You Museum de Shanghai (marzo a junio 2022) y el Meet you Museum de Beijing (julio a octubre de 2022).

La muestra está formada por unas 200 obras, entre pinturas, grabados y cerámicas, y plantea una revisión del universo creativo de Picasso a través de los diferentes periodos y diversas técnicas en las que desarrolló su lenguaje. Además de una importante selección de lienzos y cerámicas, se dedica una especial atención al grabado, ya que esta técnica representa como ninguna otra el espíritu inquieto y arriesgado, tenaz y apasionado del artista.

Por la cesión de uso de esta obra la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Picasso recibirá un canon de 18.000 euros. Este tipo de colaboraciones permiten, por una parte, poner en valor su fondo artístico y cumplir con su objetivo de difusión de la figura de Pablo Picasso. Por otro lado, facilitan el intercambio de obras para la realización de sus propios proyectos.

Museo Ruso

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de concesión demanial para la explotación de la cafetería y restaurante en el interior de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en el complejo municipal de Tabacalera a Vitaminas de Verano S.L., por un canon de 3.550 euros anuales. El periodo de la concesión será de cinco años prorrogable por otros cinco.