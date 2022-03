Poner en valor la ganadería tradicional extensiva como fuente principal para mantener nuestro ecosistema fue el objetivo de Mari Carmen García Moreno, veterinaria coordinadora Provincial de AGAPA en Granada y exdirectora del parque natural de Sierra de Castril, durante la conferencia ‘La Ganadería Extensiva y la Producción de Carne Sostenible’, celebrada bajo el Ciclo de Cultura Alimentaria de La Carta Malacitana (LCM) en el Ateneo de Málaga, el martes 22 de marzo. En dicha conferencia, la experta aportó datos científicos y contrastables sobre el impacto positivo que la ganadería extensiva mediante pastoreo tiene en nuestro entorno, y cómo su desapareciendo en pro de la sobre explotación agrícola y ganadera, está incidiendo en el cambio climático.

El Ciclo de Cultura Alimentaria está organizado por La Carta Malacitana y cuenta con el patrocinio de San Miguel, Diputación y Sabor a Málaga, y con la colaboración de Ateneo Málaga, Gastrocampus de Innovación de la UMA, La Alacena de Málaga y las Denominaciones de Origen Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga. Dicho ciclo lleva celebrándose 13 años ininterrumpidamente.

Durante la exposición, García aseveró: “la ganadería extensiva está gestionando zonas de alto valor ambiental, la cual conforma diferentes paisajes en función de la raza que ocupa el territorio, lo que mantiene el ecosistema de cada paraje, evitando la extinción de especies y ofreciendo carne de alta calidad”. Para la coordinadora de AGAPA uno de los principales problemas es que no se diferencia entre la ganadería extensiva de la intensiva, entre otros motivos porque no existe normativa que las definan. “Al final metemos todo en un mismo saco y no es comparable; a eso añadimos que la sociedad no ha sabido valorar la figura del pastor y su gran labor ambiental”, apostilla la veterinaria.

Desde el punto de vista gastronómico la carne de la ganadería extensiva tampoco está valorada ya que en el etiquetado no se indica su trazabilidad, lo que hace que el consumidor final no sepa qué tipo de carne consume, de qué calidad es y cuál es el impacto medioambiental que ha generado.

García aportó datos actualizados que demuestra que la ganadería tradicional extensiva mediante el pastoreo y la trashumancia no sólo respeta el medio ambiente, sino que lo potencia y preserva. Así, si se toma de referencia el Mapa de Pastos Pastizales de la Junta de Andalucía, área en la que se encuentra la ganadería extensiva, y se le superpone el Mapa de Red Natura (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa) coincide en un 90%; y si a su vez se le superpone el Mapa de CO2 de la atmósfera, también coindice; lo que a juicio de la experta significa que donde existe ganadería extensiva hay menor nivel de contaminación y mayor biodiversidad de plantas y animales.

También incidió en la importancia que existe en el hábitat de animales y plantas en vías de extinción, como aves (quebrantahuesos, grullas o sisón), insectos como la mariposa punta parda verdosa; anfibios como el sapo partero que vive en los abrevaderos o los caracoles que cada vez hay menos. Además de las razas ganaderas en peligro, de 181 razas en España, 126 están en peligro de extinción.

Otro aporte esencial de este tipo de ganadería es la prevención de incendios. “Donde menos fuego hay es donde más ganadería extensiva existe”, recalca. “Nos gastamos cada año en Andalucía 165 millones en el Plan Infoca, mientras que curiosamente con la ganadería extensiva con 500.000 euros estamos llegando al 40% de la superficie en cuanto a prevención, no habría que invertir mucho más si cuidásemos este tipo de ganadería en vez de destinarlo todo a un fuego ya activo”, sentencia la veterinaria.

Sobre La Carta Malacitana

La Asociación La Carta Malacitana se constituye, en el Ateneo de Málaga, el día 19 de junio, de 2008 como una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro. Los fines de la Asociación -desde las dimensiones de la cultura, la alimentación, la salud, el turismo, la restauración, la agroalimentación y el desarrollo local- son los de la divulgación, fomento y promoción de los productos, el recetario tradicional y las costumbres que constituyen el patrimonio cultural y gastronómico de Málaga.

Entre sus objetivos están: colaborar al impulso, el conocimiento, la revitalización y la proyección de la cultura tradicional malagueña. Colaborar en la difusión de los valores de la cultura alimentaria malagueña y procurar su puesta en práctica por las administraciones públicas, las instituciones ciudadanas y empresariales y el pueblo malagueño en general.

Actualmente cuenta con socios particulares y cerca de 40 empresas malagueñas de los sectores de la gastronomía, alimentación, hostelería y agroalimentaria, como socias protectoras. El Ciclo de Cultura de La Carta Malacitana lleva celebrándose 13 años ininterrumpidamente.