Miles de personas, más de 40.000 según los convocantes, se han manifestado este domingo 1 de Mayo, Día del Trabajador, en las ocho provincias de Andalucía para demandar subidas salariales y el control de los precios ante la "disparada inflación".

Las manifestaciones, que llevan por lema 'La solución: subir los salarios, contener precios y más igualdad' han arrancado entre las 11.00 y las 12.30 horas de este domingo en las diferentes provincias. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía a Europa Press, se han contabilizado un total de 49 movilizaciones en toda la región.

El acto central se ha desarrollado en Granada, donde han participado las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López.

Por provincias, los sindicatos han contabilizado en Almería unos 2.000 manifestantes, en Cádiz unos 5.000, en Córdoba alrededor de 2.500, en Granada cerca de 12.000, en Huelva unos 1.500, en Jaén cerca de mil, en Málaga unos 7.500 y en Sevilla alrededor de 12.500 movilizados.

La escalada de la inflación ocupa un lugar destacado dentro de las reivindicaciones, ya que de ella deriva tanto la petición de que se controlen los precios como de que se suban los salarios, dada la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

Se trata de una cuestión que no admite demoras para los sindicatos, que al presentar las movilizaciones dejaron una advertencia al empresariado a través de las palabras de López: "Aumentará la conflictividad en Andalucía si no se sube el salario a los trabajadores y trabajadoras".

Mientras, desde UGT-A se defiende que el día 1 "toca movilizarse para seguir avanzando en derechos y para no perder poder adquisitivo". El sindicato aseguraba esta semana que se va a "exigir en cada convenio la inclusión de las cláusulas de revisión salarial". "Si la patronal no entiende que la escalada de precios no pueden volver a pagarla trabajadores y trabajadoras, y podemos alcanzar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), habrá conflictividad en las calles", apuntaba.