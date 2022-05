El Aula Museo de Geología, cerca del cierre

En 2016, el ingeniero geólogo malagueño Juan Carlos Romero invirtió todos sus ahorros en su sueño de promocionar la riqueza geológica de la provincia de Málaga a través de un aula museo abierto a visitantes de todas las edades, colegios incluidos.

Eligió alquilar un local de 170 m2 en calle Bailén no sólo porque se adecuaba a sus ahorros, en la elección pesaron mucho sus lazos familiares, ligados a La Trinidad: «Mi madre tenía una casa en esta calle y mi abuela, que era de la Trinidad, se enamoró de mi abuelo, destinado en el Cuartel de la Trinidad». Como recalca, quiso poner su granito de arena para revitalizar La Trinidad y convertirse en una de las pocas ofertas museísticas de Málaga Oeste.

«Más alquiler no puedo pagar»

Tras seis años de aventura, 60.000 euros de inversión y ninguna ayuda oficial, el Aula Museo de Geología ‘Tesoros y minerales de la Tierra’ está próximo al cierre, porque el propietario del local le ha informado a Juan Carlos, que ya está fuera de contrato, que subirá el alquiler a finales de mayo. «Ahora mismo es una renta relativamente baja, 400 euros al mes que se quedan en 600 euros todos los meses con la luz, el seguro y el mantenimiento. Para mí es un dinero importante y más alquiler no puedo pagar», reconoce.

Su preocupación ahora mismo es, si finalmente tiene que abandonar el local, dónde guardar todo el material que expone: «Aquí hay 25 vitrinas que me costaron más de seis mil euros. No puedo meterlas en un almacén y pagar lo mismo por no hacer nada», argumenta.

En la actualidad, el aula museo expone 1.500 piezas entre minerales, rocas, fósiles y gemas de un total de 4.000 de su colección, todas ellas de la provincia de Málaga, entre ellas un mineral único en el mundo: el cuarzo azul de Antequera. Como explica, la gran mayoría de las piezas las ha ido recopilando «en escombreras de minas, canteras abandonadas y en las voladuras, porque me he dedicado algunos años a la ingeniería civil».

Sin ayudas oficiales y ausente en los planos turísticos de los espacios museísticos de Málaga, en 2021 recibió el reconocimiento de la Academia Malagueña de Ciencias, que le entregó una placa de honor por su labor de divulgación científica

Juan Carlos Romero subraya que no vive del aula museo: «No lo he puesto como un negocio, se trata de mi pasión, la de dar a conocer mi profesión y divulgar unos recursos naturales que son patrimonio de la provincia de Málaga», al tiempo que recuerda que la revolución industrial que aupó a Málaga en el XIX fue posible «por su vinculación con las materias primas».

La perspectiva de tener que dejar el local de la Trinidad le ha llevado a mantener reuniones con las administraciones, en busca de algún patrocinio, almacén temporal o la posibilidad de lograr una reubicación «con la que lograríamos solventar los problemas de capacidad, visibilidad e inseguridad», pues como recuerda, el local sufrió el robo de un ordenador portátil».

A Juan Carlos Romero le gustaría seguir vinculado al barrio de la Trinidad, por eso trasladó a la concejala de Bailén-Miraflores Elisa Pérez de Siles la posibilidad de que el aula museo formara parte de la oferta del futuro espacio cultural del Convento de la Trinidad. «Sólo necesito 170 metros cuadrados -subraya- y recuerda que el aula museo, que cuenta con un taller de minerales, recibe colegios de toda la provincia. «Sigo pensando que este proyecto educativo debe estar en Málaga», remarca.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Cultura, Noelia Losada, declaró a este diario que es un proyecto «de los más interesantes para la ciudad» por su faceta de divulgación científica, aunque lamentó que «en la actualidad no tenemos ningún local disponible».

Por su parte la concejala de Bailén-Miraflores, Elisa Pérez de Siles, recalcó el trabajo «bonito, educativo y práctico» que realiza el aula museo. La concejala explicó que el distrito está «muy consolidado y no podemos incorporar muchos espacios». Sin embargo, en relación con el Convento de la Trinidad destacó que ha hablado con la delegada de Cultura, Carmen Casero, «que conocía perfectamente el proyecto y me dijo que lo estudiarían encantados, que es susceptible de ubicarse en el futuro en el convento una vez finalizadas las obras».