Los bomberos de Málaga tendrán el borrador de su nuevo reglamento en junio

El Reglamento Orgánico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga data del año 1959 por lo que su actualización ha sido -y es- una de las grandes demandas de esta plantilla, en huelga indefinida desde 2017 y para lo que existe un compromiso del ayuntamiento desde mandatos anteriores.

La necesidad de reformular esta norma que regula el funcionamiento del Servicio de Prevención y Extinción de incendios de Málaga ha vuelto a aflorar en la Comisión de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad a raíz de una moción presentada por el PSOE en la que han denunciado la "utilización excesiva de circulares y comunicaciones para regular el funcionamiento del cuerpo" a falta de reglamento y en la que han vuelto a apremiar al equipo de gobierno para que actualice esta normativa interna del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

En su respuesta, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha defendido que su área está trabajando en un nuevo reglamento aunque ha admitido un retraso en la redacción, que debería haberse cerrado el pasado abril, según ha argumentado, debido a que la normativa se empezó a rehacer desde cero pese a que ya había un primer borrador finalizado. "Ya se podía haber aprobado definitivamente pero se acordó con los sindicatos continuar profundizando y dar voz a algunas organizaciones sindicales, como CGT, que no participó en los trabajos anteriores, con el objetivo de conseguir un reglamento con el máximo consenso".

Con todo, Barrionuevo ha dado una nueva fecha para la finalización del borrador, junio de 2022. Después pasar después por Junta de Gobierno Local, por Comisión de Seguridad, pasará cinco días para hacer alegaciones y un mes de exposición pública para aprobarse finalmente en el pleno del Ayuntamiento de Málaga.

"El compromiso es que el borrador propuesto esté finalizado y puesto a disposición de las organizaciones sindicales para su estudio y consideración en junio de 2022. Así que que haya o no conflicto y huelga sin huelguistas, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga contará con un nuevo reglamento", ha asegurado el concejal de Seguridad, que ha añadido que el reglamento de 1959 no se aplica desde hace 35 años. "No hay ley ni norma que obligue a disponer de un reglamento de funcionamiento interno. Ciudades como Bilbao y Córdoba no tienen".

Barrionuevo ha especificado que los títulos 1 y 2 de disposiciones generales, estructuras y organización ya está redactado mientras que los títulos 3 y 4 referidos al régimen, estatuto de personal y segunda actividad estará para mayo o junio de este año.

"Desde el grupo municipal socialista instamos al equipo de gobierno a que se deje de tacticimos políticos y que cumpla con el mandato del pleno del Ayuntamiento de Málaga y ponga fin a la huelga de bomberos", ha recalcado el concejal socialista Salvador Trujillo.

En cuanto a los propios bomberos, el secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos, Andrés Millán, ha comparecido ante la comisión asegurando que es posible contar con un reglamento en 15 días "Tiene un reglamento completo redactado por el sindicato que represento, el SAB. Nosotros hicimos nuestro trabajo, presentamos alegaciones al poquito trabajo presentado por la corporación. ¿Y cuál es el resultado? Nada. Con los mimbres que hay se puede tener un reglamento en 15 días pero hay que tener voluntad".