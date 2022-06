Ha llegado junio y con él los agobios de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Por ello, sería justo sacar algo de tiempo para disfrutar de los planes que nos ofrece Málaga para este finde semana.

El Pinar Market&Fest

Durante el 4 y 5 de junio, de 12.00 a 00.00 horas, el club hípico El Pinar acogerá este festival diurno para toda la familia en el que se podrá disfrutar de compras de moda, actividades infantiles, espectáculo de circo y música en directo todo en un espacio al aire libre. Habrá conciertos y sesiones de DJ, amplia oferta gastronómica incluye comida 100% vegana y sin gluten, cocina mexicana, ostras, arroces y exquisitas propuestas dulces, además de divertidas actividades para niños y zona de 'market'. El buen ambiente está asegurado en una ubicación accesible y fácil.

Exposición en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga

Este museo expone una extraordinaria colección privada que describe la evolución artística e histórica de estas artes desde finales del siglo XIX en 13 salas. Se podrá contemplar casi un centenar de exclusivos vehículos restaurados de marcas como Mercedes, Hispano Suiza, Bugatti, Bentley, Rolls-Royce o Ferrari. Además, se podrán apreciar más de 200 piezas de Alta Costura en las exposiciones “De Mariano Fortuny a Galliano”, “Trilogy”, “El Cóctel de la Floresta”, “De Balenciaga a Schiaparelli”, “Fashion Victim”, “Apoteosis” y “Too Much is never enough”. ¡Un derroche de glamour y elegancia!

Hasta el 10 de junio, de lunes a domingo de 10.00 a 14:30 horas se podrá ver la exposición. Además es un museo 'Pet friendly'.

Autocine de Málaga: Top Gun: Maverick

Hasta el 8 de junio se podrá disfrutar en el autocine de Málaga 'Top Gun: Maverik', la película en la que Tom Cruise es el protagonista. La película se podrá escuchar en versión original y en castellano a las 22.00 horas, aunque el recinto abre sus puertas a las 20.00 horas.

Kadec Santa Ana

El cantante dará un concierto el sábado 4 de junio en la Sala París 15 a las 20.00 horas.

Orgullo Gay de Torremolinos 2022

Hasta el 4 de junio se celebrará el Orgullo Gay en Torremolinos. Contará con innumerables cantantes, artistas y DJs.

ExpOtaku Torremolinos

Certamen de tres días en el palacio de congresos de Torremolinos, que cuenta con una programación muy extensa entre la que hay 'freeplays' y simuladores de todo tipo, concursos, mesas redondas, charlas, talleres en torno al 'gaming' y mucho más. La entrada cuesta siete euros si vas un día, 13 euros si vas dos días y 18 euros si vas los tres.

Circo Encantado

Llega a Málaga, bajo una gran carpa blanca y negra, el espectáculo de circo más terroríficamente divertido de la temporada. Un nuevo proyecto en el que el circo se convierte en la mansión encantada de Doña Terrorífica, una extraña mujer rodeada de monstruosos personajes con habilidades extraordinarias.

El circo encantado estará instalado en el recinto ferial de Málaga hasta el 5 de junio. Se pueden consultar los horarios de las funciones y reservar las entradas en www.elcircoencantado.com y otros canales de venta on-line. El precio de las entradas va desde los 9 € a los 40 €.

¡Mamma Mía!

El musical llega a Ronda para la tarde del sábado 4 de junio. Será en el teatro Vicente Espinel de Ronda a las 20:30 horas.

'Decadencia'

Obra de teatro escrita por Steven Berkoff y adaptada por Benjamín Prado que tendrá entre el elenco sobre el Teatro Cervantes de Málaga capital a Maru Valdivieso y Pedro Casablanca a las 20.00 horas. Retrata a dos parejas de clase alta, sus vacíos existenciales y comportamientos vistos con una particular lupa. Entre los cuatro, hay tres aristócratas y un vividor.

XVI Semana de Los Corralones

El centro de Málaga está preparado para la XVI Semana Popular de los Corralones. Se podrá disfrutar de visitas guiadas, teatro, cante flamenco, actividades infantiles y culinarias y mucho más.

Crucero al atardecer en Málaga y cena en el puerto

El mejor escenario que se puede disfrutar en el mar es, sin duda, la puesta de sol. Es un momento impresionante, único y especial que disfrutarás a bordo del crucero en Málaga al atardecer, el cual estará disponible hasta el 21 de mayo. Zarpa del dinámico puerto de la ciudad, uno de los puertos comerciales más importantes del mar Mediterráneo. El espacioso catamarán a vela tiene una capacidad para 150 personas, servicio de bar, solárium, aseos, zona cubierta. Su especial diseño hace que sea muy estable y seguro.

Durante la 1.30 h. del crucero en Málaga al atardecer apreciarás la hermosa bahía malagueña y las impresionantes vistas de la ciudad cuando comienza a encender sus luces. Podrás viajar sentado o acostado en la red sobre el mar mientras disfrutas de una puesta de sol inolvidable. Este momento merece disfrutar de una copa de cava, mientras sientes la brisa fresca del mar sobre tu piel. Luego, iniciarás el camino de regreso al puerto.