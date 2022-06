«La inteligencia artificial pronto nos llevará a ser aún más precisos en los diagnósticos»

En plena celebración del 49 Congreso nacional de la especialidad que ha reunido en Málaga a más de 2.000 especialistas, el doctor Martínez Pilar repasa los retos a los que se enfrenta la dermatología moderna, en la que sigue destacando el melanoma, el cáncer de piel más agresivo.

Dos mil profesionales de la dermatología analizan en Málaga la radiografía más precisa de la especialidad. La eterna lucha contra el melanoma y los avances tecnológicos en los nuevos tratamientos y en el diagnóstico copan las sesiones en el Palacio de Ferias de la capital malagueña.

¿Cuáles son los grandes temas que se están tratando y analizando en este 49 congreso?

El más importante, el cáncer de piel, nuestro caballo de batalla principal. Su incidencia sigue aumentando aunque cada vez lo detectamos más precozmente. Tenemos nuevas herramientas diagnósticas digitalizadas (ecografía cutánea) y nuevos tratamientos sobre todo para el cáncer de piel avanzado (melanoma y no melanoma). Estamos descubriendo también los nuevos fármacos en enfermedades cutáneas inflamatorias como la psoriasis y la dermatitis atópica, los llamados fármacos biológicos. De momento no tenemos curación para ellas pero estos tratamientos nos dan un mayor control. También se van a aprobar nuevos fármacos para la alopecia, común y no común, que van a permitir que el paciente no tenga que recurrir al trasplante. Hemos analizado el particular caso de la sarna, que ha disparado su incidencia durante el confinamiento, y, por último, estamos ahondando en la dermatología estética y el abordaje de la piel como una piel sana, más bonita, con calidad, sin manchas, etc. a través de los diferentes tratamientos.

La inteligencia artificial se ha convertido en una gran aliada de la especialidad de Dermatología con la aportación de novedosas técnicas que facilitan el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Háblenos de esto.

La Inteligencia Artificial en la dermatología es un gran avance que podremos aplicar. Todavía está en una fase experimental, sobre todo en el diagnóstico del área del cáncer de piel y en su abordaje terapéutico. Con ella seremos más precisos si cabe en los diagnósticos; el binomio IA-dermatólogo hará aumentar la precisión en el diagnóstico y en terapéutica y nos permitirá desarrollar todavía aún más la especialidad.

La incidencia en Málaga del cáncer de piel más agresivo, el melanoma, es prácticamente el doble que en el resto del país. ¿Cuántos melanomas se detectan en Málaga y cómo es el paciente tipo de este cáncer?

El melanoma es el cáncer más agresivo pero, afortunadamente, es el menos frecuente (5% de los casos). En Málaga la estimación de casos por año es superior a la media nacional. El perfil suele corresponder a gente joven y de mediana edad con exposiciones amplias al sol y con grandes quemaduras episódicas. Es un paciente muy diferente al paciente que tiene otro cáncer de piel no melanoma. En el HRU intervenimos a 2.000 pacientes con cáncer de piel no melanoma y a 110 casos más graves. La actividad del paciente con melanoma se asocia al ocio (exposiciones, quemaduras); el otro tipo puede ser por cuestiones de trabajo con exposiciones más prolongadas en el tiempo (marinos, construcción, etc.)

¿Cómo afecta a la dermatología la viruela del mono?

Hay que ser cautos y estar atentos para ver cómo se comporta este virus y la enfermedad. Estamos ante un virus que necesita más contacto que, por ejemplo, el del Covid-19. Acabamos de declarar los primeros casos en nuestro país e, insisto, hay que ser muy cautelosos.

Hay una regla, la denominada ABCDE, que nos puede servir para detectar posibles problemas con los lunares ¿Nos la puede recordar?

Es una norma muy simple y muy fácil de seguir para poder detectar algún problema en la autoexploración de lunares. Hay que ver si son asimétricos (A), cuando alguno sea asimétrico, hay que estar alerta. La B es el borde, si este es irregular, también tiene que mirarlo un especialista; la C es el color. Los lunares tienen un solo color, si apreciamos cambios o diferentes tonalidades (negro, rojo, marrón) es síntoma de que puede ser maligno. La D hace referencia al diámetro del lunar. Si son mayores de 6 mm., hay que mirarlo, aunque este aspecto es el menos absoluto de todos porque se han detectado melanomas con tamaños menores (3 mm.). Sin embargo, la E es la más importante. Hace referencia a la evolución, un lunar que cambia de forma, tamaño y color hay que consultarlo cuanto antes con el especialista.

¿Qué otras enfermedades relacionadas con la piel son las más comunes entre la población?

La psoriasis y la dermatitis atópica son muy prevalentes pero tenemos ya tratamientos que dan respuesta, y una buena respuesta a casos graves de estas dos enfermedades. La DA afecta mucho a los niños (20% de la población infantil) pero la mayoría de los casos son leves. Más del 40% de los casos que tratamos son lesiones tumorales de la piel (cáncer). También hay mucha alopecia, acné y rosácea, sin olvidarnos de toda la parte estética (centrada en muchos casos en tratamientos faciales).

La piel, ¿se puede realmente rejuvenecer?, o lo que nos venden es una engañifa.

El envejecimiento está programado pero hay una parte de él, el exposoma, que son todos los factores externos que van a influir en él que hay que cuidarlos. La radiación ultravioleta provoca manchas, arrugas, etc. y si nos protegemos de ellas retardaremos ese envejecimiento, al igual que si no fumamos ni bebemos. Una dieta adecuada es buena, al igual que hacer ejercicio, eliminar el estrés y dormir bien. Somos pioneros en tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo sobre todo facial con el uso de láser; también hay otros dispositivos no láser con los que podemos tensar la piel y mejorarla, pero siempre teniendo en cuenta que una persona de 60 años es imposible que tenga la piel de una de 15. Lo que sí hacemos es atenuar ese paso del tiempo.