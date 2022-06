Hoy comienzan los exámenes de la Selectividad en Málaga

Un total de 8.690 estudiantes se presentarán a la Selectividad en Málaga. Los exámenes de la la PEvAU correspondiente al curso académico 2021/2022 se llevarán a cabo en Andalucía desde este martes 14 de junio al jueves 16 de junio en convocatoria ordinaria.

Este año se examinan 371 malagueños más que el curso pasado, de los que 5.161 son mujeres (59,39%) y el resto, hombres, según las estadísticas provisionales elaboradas por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA).

Del total de aspirantes matriculados este curso en la UMA, 7.247 realizarán las pruebas de Acceso y de Admisión, mientras que el resto (1.443) tan sólo optará a los exámenes de Admisión, que son las asignaturas que ponderan (suben nota) para acceder al grado. Estos estudiantes no tienen que acudir el primer día de las pruebas.

Durante estos días se han establecido 19 sedes dónde se llevarán a cabo los exámenes. Entre ellas se encuentran universidades ubicadas en el campus de Teatinos e institutos repartidos por diversos municipios de la provincia.

La Selectividad vuelve a la normalidad, ya que se asemejará a las pruebas realizadas antes de la crisis sanitaria.

De hecho, el protocolo Covid este año no se podrá poner en práctica. Los aspirantes que lo deseen podrán portar mascarillas, si bien esta medida no es obligatoria.

Por otro lado, la convocatoria extraordinaria será los días 12, 13 y 14 de julio, siendo ya el segundo año consecutivo que la recuperación de la prueba se celebra un mes después de la ordinaria, y no en septiembre.

El adelanto de la evaluación extraordinaria, solo un mes después de las primeras pruebas de selectividad, es una propuesta que se llevó a cabo para que todos los estudiantes pudiesen matricularse en plazo a las universidades e iniciar el curso 2021/22 con normalidad.

Estos son los horarios de Selectividad durante los tres días El llamamiento para los estudiantes se fija para el martes, 14 de junio, a las 07.30 horas, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que debe realizar. Con respecto a los horarios, salvo que alguna sede realice alguna modificación, la citación durante los tres días de exámenes dará comienzo a las 08.00 horas y las pruebas serán de 08.30 a 15.00 horas. Para cada jornada, se establece un horario de 08.30 a 10.00 para el primer examen, de 11.00 a 12.30 para la segunda prueba y de 13.30 a 15.00 horas para el último examen.

Los temas más recurrentes

Aunque quedan pocos días para que comience la Selectividad, cada año hay una pregunta por excelencia, que se hacen todos los estudiantes que se presentan a dichas pruebas y es: ¿Qué caerá este año en la Selectividad?

Aunque la respuesta será una incógnita hasta el mismo momento de inicio de los exámenes, el contenido de las pruebas de años anteriores puede ayudar a hacerse una idea sobre la preferencia por ciertos temas de los profesores que preparan estos exámenes.

Los textos periodísticos y la Revolución Liberal en el reinado de Isabel II, son algunos de los temas más repetidos el primer día de las pruebas.

El primer examen será el de Lengua Castellana y Literatura. En este hay una gran posibilidad de que caiga un texto periodístico. El año pasado fue el editorial del Diario de Sevilla, titulado «El Lobo», la opinión periodística de la prueba. «El cuarto de atrás», de Carmen Martín Gaite, hizo doblete.

Y es que durante dos años consecutivos, este fragmento ha sido la otra opción de comentario de texto que ha caído en el examen de Lengua Castellana y Literatura.

En el examen de Historia hay temas recurrentes, como la Guerra colonial y la crisis de 1898. Este tema se ha alternado en varias ocasiones durante la última década.

En cuanto al examen de lengua extranjera, había un texto sobre el lince ibérico «Iberian Lynx comes to town» y otro literario titulado «Literature to the people».