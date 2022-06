¿Qué fue de los alumnos con la mejor nota de Selectividad de Málaga?

Alejandro Salvador y María Cuadrado fueron las mejores notas de Selectividad de Málaga. En el caso de Cuadrado sacó un 14 sobre 14 y Alejandro Salvador un 13,945. Ha pasado un año desde que María se examinó y dos, en el caso de Alejandro.

En este tiempo sus vidas nada tienen que ver con las de entonces. «Mejor que Selectividad es cualquier cosa», confiesa María, de 18 años, que estudia 1º de Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga. Aunque su meta es ser escritora.

A pesar de su grandiosa nota, María no mantiene un bonito recuerdo: «No me gustó la experiencia, la recuerdo horrible. Tuve una situación personal muy mala y psicológicamente no era mi mejor momento».

Un hecho que le pasó factura una vez acabó las pruebas: «Lo aísle y lo pasé peor cuando acabé. Estuve cansada todo el verano y lo pasé súper mal», recuerda.

Cuadrado ya no siente «la misma presión» que antes: «A mí la gente me asustó mucho con la universidad, pero ahora estando dentro ves que no es para tanto», afirma.

María sigue en la línea de la excelencia, ya que sus cinco matrículas en todas las asignaturas lo avalan. Quizás su éxito reside en su método de estudio: «La forma de estudiar influye mucho. Yo estudio al día, tomo apuntes y con el libro hago una puesta en común». Además confiesa otro de sus trucos: escribir de su puño y letra sus apuntes. «No puedo estudiar en digital, ni impreso. Lo tengo que escribir yo, además tengo muchos signos y abreviaturas que no se entienden».

Con 17 años, esta malagueña ya había escrito más de diez novelas; que publica bajo el pseudónimo ‘M. C. Winkkle’. Durante este curso publicó su segunda novela, So Long As I’m With You, una historia de amor «que tiene de todo».

Ahora trabaja en su tercer libro en español, para el que aún no tiene editorial: «Es un libro que intenta ser inclusivo, para el colectivo LGTBIQ+ y para las personas ajenas a ellas. Es un libro que sirve para todos», cuenta.

Por su parte, Alejandro quería seguir el legado familiar y ser como su abuelo, por eso decidió estudiar Medicina: «La carrera es mucho más dura de lo que te puedes imaginar, pero no es como te lo pintan tampoco. Parecía que no ibas a ver la luz del día cuando entrase en la carrera y no es así. Medicina es constancia», dice.

Pero coincide con María en que la clave es «el trabajo diario». Para los que se examinan este año, Salvador y Cuadrado dan algunos consejos: «Id tranquilos, los nervios te pueden jugar una mala pasada», dice Alejandro. Mientras que María aconseja que «el último día no estudies, ya te lo sabes y lo único que vas a hacer es agobiarte. Sobre todo intenta preguntar dudas. Tienes que tranquilizarte, ya está todo el trabajo hecho, solo queda repasar», subraya María Cuadrado.