La Selectividad es un momento decisivo para los estudiantes malagueños. Se juegan entrar o no a las carreras que desean. Pero, algunos aún no saben qué quieren estudiar o no lo tienen muy claro.

Si aún estás dudando o si quieres saber cuáles son las carreras con más tasa de afiliación, en la siguiente lista descubrirás cuáles son las diez carreras universitarias con más paro del país. Un paro se sitúa por encima del 10%. Por regla general, las ramas de Artes y Humanidades son las que más desempleados tienen, concretamente una tasa de paro del 13,4%. Le siguen Ciencias (10,2%) y Ciencias Sociales y Jurídicas con un 9,6%. El 70% de los universitarios andaluces está trabajando en lo que ha estudiado Las carreras con más paro —a nivel nacional— son Conservación y restauración, Filosofía y Literatura, exactamente cuentan con un 25,8%, 18,4% y 17,3% de parados, según datos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Bioquímica, Bellas Artes, Comunicación, Ciencias del mar e Información y documentación cuentan con una tasa de paro que ronda el 15%. Por especialidad, las carreras que menos desempleados tienen son Educación (12,1%), Ciencia (10,5%), Turismo, Química, Traducción e interpretación (10%), Ciencias Sociales (8,9%) y Servicios (8,4%) Las carreras que mejores salidas laborales tiene y además menor tasa de desempleo tienen son Informática (2,3%), Ingeniería (4,7%) y Salud y Servicios sociales (4,1%).