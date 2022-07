Málaga registra más de 8.000 casos de Covid-19 en el último mes

La séptima ola de asienta en la provincia. Málaga ha registrado 8.049 contagios en el último mes. Esta cifra se debe al repunte de casos que notifica la Consejería de Salud en cada nueva actualización, que lleva dos semanas sin bajar del millar. En las últimas 72 horas, este indicador se ha incrementado hasta registrar 1.730 positivos.

Con este dato, Málaga continúa siendo la provincia andaluza con más casos de Covid-19. Repuntan también en Granada, que suma 1.166 nuevos contagios. Ya por debajo de los mil se encuentran Sevilla, con 904; Cádiz, con 889; Jaén, con 692; Almería, con 610; Córdoba, con 559 y Huelva, con 438 positivos.

Las hospitalizaciones también experimentan un considerable aumento en estas últimas tres jornadas. Los ingresos diarios han pasado de 65 en el último comunicado de Salud a las 82 notificadas hoy. Si bien es cierto que la presión en las UCI se mantiene estable, pues no se ha registrado ningún nuevo ingreso, el número de pacientes en plantas Covid sí está empezando a subir. De este modo, 138 pacientes continúan ingresados actualmente en los hospitales de la provincia, nueve de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Málaga, que había conseguido la pasada semana descender de las cien hospitalizaciones en plantas Covid, vuelve a liderar el ranking andaluz de provincias con más presión hospitalaria. Por detrás se sitúa Granada, que con 108 hospitalizaciones se posiciona por delante de Sevilla -103 hospitalizaciones-. Las siguen Cádiz, con 63 ingresos; Jaén, con 62 ingresos; Huelva, con 50 ingresos; Córdoba, con 46 ingresos y Almería, con 36 ingresos.

Ante esta situación, desde el Colegio Oficial de Médicos de Málaga recuerdan que el virus todavía no se ha ido: «Prudencia, el Covid-19 todavía no se ha controlado. Tenemos que mantener las medidas de prevención en los espacios que consideremos que son cerrados, poco ventilados o cuando estemos con personas desconocidas», recalca Pedro Navarro, presidente del COM.

Del mismo modo, Navarro insiste en la importancia de usar la mascarilla «si tenemos algún tipo de sintomatología. Debemos comprobar si tenemos o no Covid para tomar las medidas de aislamiento pertinentes para no contagiar».

En lo referente al aumento de contagios, el presidente del COM indica que «las vacunas no han conseguido controlar la infección pero sí la enfermedad, se contagian pero no provoca esa enfermedad grave que derivó en tantas muertes». En este sentido, Málaga lamenta la muerte de cuatro personas a causa del coronavirus en los últimos tres días. En cuanto al número de recuperados, el total asciende a 905 en estas últimas jornadas.

A nivel andaluz, la incidencia en la comunidad se sitúa en 445,04 casos tras sumar 6.988 positivos desde el martes. Por su parte, 30 personas han perdido la vida en Andalucía infectadas por coronavirus. En lo referente a las hospitalizaciones, 606 andaluces permanecen ingresados a día de hoy en planta y 35 en UCI.