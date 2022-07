Jornada de estrenos para los 17 parlamentarios de Málaga

La legislatura andaluza comenzó para los 17 parlamentarios de la provincia de Málaga con esa estela de cambio que han traído resultados tan determinantes como la mayoría absoluta del PP o la pérdida de la representación de Cs, que tuvo cuatro escaños malagueños en los comicios de 2018. En esta jornada de estrenos, la del PP de Málaga destacaba como la delegación más numerosa de todas las provincias al aportar diez diputados. Entre sus miembros, era felicitado hasta la saciedad el concejal antequerano y ‘número 3’ de la ejecutiva provincial José Ramón Carmona, quien fue nombrado para ocupar la secretaría tercera de la Mesa del Parlamento. En cambio, la exalcaldesa de Fuengirola Esperanza Oña abandona esa primera línea tras haber sido la vicepresidenta primera de la cámara autonómica.

Otro de los malagueños que inicia esta etapa con responsabilidades es el cabeza de lista socialista Josele Aguilar, quien ostentará una de las cuatro portavocías adjuntas del grupo parlamentario del PSOE creadas por Juan Espadas. Se trata de un rol esperado, ya que el líder socialista le había prometido protagonismo al abogado malagueño cuando lo captó para que saltase del Senado a la política andaluza. Aguilar y los otros tres diputados estuvieron acompañados en la puesta de largo por el secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, y la representante de la provincia en la Ejecutiva federal, la torroxeña María de las Nieves Ramírez.

Entre los 17 representantes de la provincia confluyen diversos grados de experiencia parlamentaria en el viejo Hospital de las Cinco Llagas. Solo cinco eran diputados al concluir la anterior legislatura: Juanma Moreno, Esperanza Oña y José Ramón Carmona por el PP; José Luis Ruiz Espejo, por el PSOE; e Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, aunque el de la algecireña de IU es el único caso de estos parlamentarios que no tiene vinculación con Málaga. La que fuera candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía desde la lista malagueña será ahora la portavoz de su grupo.

Otros ya fueron diputados andaluces en otras etapas, como sucede en el PP con Francisco Oblaré, Daniel Castilla o Patricia Navarro. O, además, entre los debutantes habrá dobletes como edil y parlamentario en casos como el de la rondeña Isabel Aguilera y la edil de la capital Alicia Murillo, ambas del PSOE; el torremolinense de Vox Antonio Sevilla; o la marbellí Francisca Caracuel y la veleña Rocío Ruiz, en el PP.

Aunque algunos de ellos hayan comenzado este periplo compaginándolo con otros cargos en la política institucional, la ‘mudanza’ a Sevilla de los parlamentarios andaluces por Málaga ya ha producido movimientos y ha concedido nuevas oportunidades en las filas provinciales del PSOE y el PP. Por ejemplo, la fuengiroleña Paloma Alonso -que fue vicepresidenta de la Diputación cuando estuvo Salvador Pendón al frente- se abonará a los viajes a Madrid, ya que ha heredado la plaza en el Senado del socialista Josele Aguilar. El abogado malagueño estuvo dado de alta en la Cámara Alta hasta el día 13, la jornada anterior a su desembarco en el viejo hospital de las Cinco Llagas.

Igualmente, las vísperas del inicio de la legislatura autonómica fueron aprovechadas en la Diputación Provincial de Málaga para celebrar, ese mismo miércoles, un pleno extraordinario en el que la institución tomó conocimiento de las renuncias de los hasta ese día diputados provinciales del PP Francisca Caracuel y Francisco Oblaré. Ambos se han marchado del ente supramunicipal pese a que no era incompatible continuar con esa dedicación y la de diputado autonómico. Eso sí, continuarán de momento con sus respectivos actas de concejales en Marbella y Riogordo.

Lo que estaría por ver es si a alguno de ellos -a Caracuel, a Oblaré o a ambos- se les encomienda una responsabilidad mayor que la de ‘parlamentario raso’ en el seno de la Junta de Andalucía o en el grupo parlamentario del PP. Ambos tienen en común la sintonía con Juanma Moreno y Elías Bendodo.

De hecho, la ahora edil de Urbanismo marbellí fue la vicepresidenta primera de la Diputación con Bendodo como presidente. Y Oblaré, que venía siendo el portavoz del PP en la Diputación, pertenece al círculo de amistad más inmediato de ambos dirigentes del partido. El político que ocupaba el número 9 de la candidatura del PP malagueño el 19J ya fue incluido por Moreno en la ejecutiva regional que salió de congreso celebrado en Granada, el pasado mes de noviembre.

Las vacantes que dejan en la sede provincial de la malagueña calle Pacífico serán cubiertas en el pleno ordinario que la institución presidida por Francisco Salado llevará a cabo el 20 de julio. La plaza por el partido judicial de Marbella que deja Caracuel será para la que fuera candidata a la alcaldía de Ojén y actual portavoz del PP en el municipio, María del Carmen Márquez. Y el acta por el partido judicial de Málaga que deja Oblaré será para el ‘numero 2’ de Toñi Ledesma en Alhaurín el Grande, Víctor Romero.

Otro ‘efecto dominó’ que entra dentro de la lógica es el que provocará la desvinculación definitiva de la política andaluza de Elías Bendodo. De momento, Bendodo ha recogido su primer acta como parlamentario andaluz por Málaga y hasta dentro de unos días -posiblemente a final de mes coincidiendo con el primer pleno ordinario- no será oficial su nombramiento como senador por designación autonómica. Aunque empezará compaginando ambas funciones, él mismo no oculta que su trabajo en calle Génova como coordinador general del PP será desde septiembre a ‘full time’ y no «a medio gas» como hasta ahora. Esto terminará propiciando la entrega del acta y el regreso a la cámara autonómica de Miguel Ángel Ruiz, quien se señaló como ‘casadista’ y fue relegado por el aparato ‘sorayista’ malagueño desde el número 3 de 2018 al puesto 11 de la candidatura del reciente 19J.

Paradójicamente, Bendodo se ha visto por lo pronto ampliando sus competencias en el Gobierno andaluz en funciones y, hasta que a final de mes no se forme el nuevo equipo, tendrá también la Consejería de Salud que ha soltado Jesús Aguirre, al convertirse en el nuevo presidente del Parlamento.

La lista del PP también correría en caso de que, como sucedió en la anterior legislatura, Patricia Navarro dejase su escaño para ser delegada de la Junta de Andalucía en la provincia. No obstante, está ganando enteros la posibilidad de que Navarro ‘ascienda’ a consejera.