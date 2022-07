David Ungi, un fugitivo británico detenido hace unas semanas en Coín por su presunta vinculación con un crimen cometido Liverpool en 2015 y una transacción de heroína en 2014, rechazó hoy ser entregado a su país, que finalmente sólo lo ha reclamado por la causa de tráfico de drogas. La Audiencia Nacional celebró este martes la vista de extradición contra Ungi, también conocido como David Riccio o Junior, que figuraba en una lista de fugitivos más buscados hasta que fue arrestado en mayo cuando entraba con unos amigos en un gimnasio de Coín.

En la vivienda en la que vivía el grupo fueron intervenidas varias armas de fuego y 15 kilogramos de cocaína. Un portavoz de la Agencia Británica contra el Crimen subrayó entonces que se le consideraba una «persona muy peligrosa» dado que la Policía de Merseyside sospecha que pudo estar implicado en el asesinato de Vinny Waddington en 2015, si bien Reino Unido finalmente solo pidió su extradición por tráfico de heroína. Durante la vista, Ungi, que intervino por videoconferencia, rechazó su entrega y alegó que vive en España desde 2018.

Su defensa habló de la posible nulidad de lo actuado por cuestiones formales, señalando que su representado no fue informado de su derecho a nombrar un abogado en Reino Unido y que la primera orden de detención tenía falta de motivación. Es más, dijo que del examen de la documentación no queda claro por qué las autoridades británicas reclaman a su representado, dado que la orden europea de detención aludía al posible delito de asesinato y contra la salud pública, pero más tarde sólo consta el segundo delito. «Ahora no sabemos si le reclaman por esos dos delitos o por el primero o por el segundo», señaló. Además, en caso de ser juzgado y condenado, pidió cumplir la condena en España, donde reside su familia y su hija.

La Fiscalía, por su parte, sí que apoyó la entrega al no concurrir ningún «defecto formal» que lo impida. Ungi está acusado en su país de conspiración para suministrar heroína, el equivalente en España al delito contra la salud pública, según la Fiscalía. La presunta entrega de droga se produjo en el marco de una operación encubierta dirigida por la Policía de Merseyside en diciembre de 2014 con el objetivo de «identificar a los delincuentes que participan en la distribución ilegal de drogas controladas en la zona de Liverpool».