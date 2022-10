El coordinador provincial de IU Málaga, Guzmán Ahumada, asegura que la coalición de izquierdas afronta las próximas elecciones municipales de 2023 con el claro objetivo de "ganar para que el pueblo gane. Es muy importante trabajar desde lo municipal contra el desempleo, el cambio climático, luchar por tener pueblos vivos y habitables e incorporar la agenda feminista a la realidad cotidiana, al día a día de nuestros municipios".

Ahumada ha garantizado así que "IU va a las elecciones municipales del próximo mes de mayo con el objetivo de que Málaga tenga alcaldes y alcaldesas que defiendan a sus vecinos y a sus vecinas, que no actúen como comerciales de grandes multinacionales con la principal pretensión de hacer negocios con los servicios públicos".

Así, les ha exigido a los alcaldes 'populares' "que no se escondan como lo está haciendo el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. No queremos gobiernos inútiles que no despliegan sus competencias para poder afrontar las consecuencias sociales y económicas del contexto de crisis continuada que sufrimos", ha reprochado.

Frente a eso, ha defendido que "IU es garantía y ejemplo de protección de la ciudadanía a través de lo público. IU ha sido partícipe de las grandes transformaciones que se han ido desarrollando en más de 40 años de municipalismo en España. Y lo sigue siendo en la actualidad, tanto desde el gobierno como en la oposición".

De hecho, el coordinador de la formación ha hecho hincapié en que son más de 160 concejales y concejalas de IU en la provincia de Málaga a los que la ciudadanía ha dado su confianza "para defender las causas justas".

Así lo ha señalado este sábado durante la asamblea municipalista preparatoria del partido para las municipales de 2023, que se ha celebrado en el centro cultural La Térmica de Málaga. Allí, "más de un centenar de compañeros y compañeras de la provincia invierten un sábado completo para tejer estrategias, debatir y sacar delante de forma cooperativa las líneas maestras que marcarán nuestros programas de gobierno en los municipios malagueños tras las próximas elecciones", ha valorado.

El objetivo de estas jornadas, según ha añadido, es "llegar en las mejores condiciones posibles a unas elecciones municipales que son trascendentales para entender el futuro, el devenir que nos espera a todos como sociedad. Vivimos un contexto de crisis continuada que pone a prueba a todas las administraciones y en esta situación, más que nunca, las administraciones deben garantizar la protección de todos y todas", ha resaltado.

Por último, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, Ahumada ha destacado el papel clave de la mujer en la transformación de los pueblos malagueños. "Si hablamos de pueblo, el espacio más cercano y en común que compartimos, la mujer es una pieza clave para crear sociedad. La mujer rural es imprescindible para afrontar los retos del futuro", ha concluido.