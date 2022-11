La huelga de los maquinistas de Renfe convocada por el sindicato CGT comienza este lunes la primera de las dos jornadas de protesta de esta semana (la segunda tendrá lugar el próximo viernes). Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno han determinado el funcionamiento del 75% de los trenes de Cercanías en hora punta y el 50% el resto del día. En Málaga dichas cifras se traducen en que se han suspendido 61 trenes de este tipo.

"Esta mañana ha habido muchísimos ciudadanos que se han quedado en los andenes porque no cabían en los vagones. Estos son lo que suelen utilizar para ir al trabajo, para acudir a alguna cita médica o a la universidad", ha detallado el secretario general de CGT de Andalucía Miguel Montenegro en una entrevista telefónica a este periódico.

Además, y con motivo de las protestas de los trabajadores, han dejado de funcionar 8 trenes de Media Distancia. A nivel nacional, y de acuerdo con el decreto del ministerio, el porcentaje 'de pérdida' es del 35% de los trenes de Media Distancia y del 28% en el total de los de Alta Velocidad y Larga Distancia, como el AVE.

¿Por qué se ha convocado la huelga?

Las protestas de los maquinistas de Renfe se deben a la firma, el pasado viernes, del nuevo convenio colectivo de la compañía ferroviaria. Los trabajadores a los que representa el sindicato CGT piden "una equiparación salarial al menos al IPC", tal y como explica su secretario general en Andalucía Miguel Montenegro. "En dos años vamos a ser un 8% más pobres".

El sindicato detalla en un comunicado que el convenio, que han suscrito UGT y CCOO, "supone solo en 2022 una pérdida de un 3% de poder adquisitivo y una subida salarial prevista para 2023 del 2,5% mientras el IPC adelantado del mes de octubre se ha situado en el 7,3%".

Es por eso que el secretario general de CGT en Andalucía ha sentenciado: "Todavía estamos a tiempo de que se rectifique (...). Hemos sido apuñalados no garantizando el poder adquisitivo". Asimismo, el representante de los maquinistas critica que se perpetúen 'las escalas salariales'.

Esto es que dos trabajadores que desempeñan el mismo trabajo, cobran menos por cuestión de la antigüedad: "A los nuevos trabajadores se les aplican salarios y condiciones distintas, escalas salariales. Desde CGT no podemos permitir que un trabajador cobre un 50% menos haciendo el mismo trabajo (...). Ya no es el plus de antigüedad, hay una desproporción absoluta".

Asimismo, y otra de sus reivindicaciones mayoritarias es que se cumpla la tasa de reposición de empleados, es decir que exista un equilibrio entre el número de personas que se jubilan y los que entran a cubrir sus puestos. Actualmente Renfe cuenta con 16.000 trabajadores, la que dicen que es "la cifra más alta desde que se creó el Grupo Renfe, en 2005". Asimismo, la compañía ferroviaria señala que la tasa de reposición ha sido, en 2022, del 120%.

El sindicato CGT sostiene: "Renfe lleva muchos años siendo agredida por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que dejan la plantilla mermada. Tenemos una falta de personal endémica". Su secretario general, Miguel Montenegro, alerta que el sábado tendrá lugar una manifestación en Sevilla "si no hay un interés por revisar lo que se firmó el viernes".

65.000 abonados en dos meses en Málaga

La huelga de los maquinistas ocurre en un momento marcado por el tercer mes de gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia. Desde que en septiembre, el gobierno diese luz verde a esta subvención en materia de transporte público, el número de usuarios no ha dejado de crecer.

En Málaga, entre septiembre y octubre, se han abonado 65.400 personas, la mayor cifra de toda la comunidad, seguida por Sevilla, donde Renfe ha emitido 51.900 abonos gratuitos de Cercanías, de acuerdo con un comunicado de la compañía. Respecto a los trenes de Media Distancia, Andalucía registra 101.700 abonados y casi 2 millones de viajes entre septiembre y octubre.