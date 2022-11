La construcción del metro en superficie al Parque Tecnológico (PTA) en Málaga es una cuenta pendiente del gobierno autonómico de Juanma Moreno. «Para las elecciones autonómicas de 2018 Juanma Moreno grabó un vídeo a la entrada del PTA en el que se comprometía a llevar el metro al parque tecnológico y Campanillas», expuso en una entrevista a este periódico Paco Fernández, uno de los fundadores de la plataforma ciudadana ‘No al tranvía al Civíl, sí al metro al PTA y Campanillas’.

Hoy el pleno del Ayuntamiento de Málaga ha reiterado la necesidad de movilidad de los vecinos de la zona y ha aprobado, por mayoría absoluta, una petición a la Junta para que incluya en los presupuestos de 2023 una partida económica para su construcción. Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, quien ha impulsado la moción, ha criticado al gobierno andaluz que esta infraestructura ha quedado "excluida" de las cuentas del próximo año.

Asimismo, ha recordado que el presidente Juanma Moreno ya declaró a la prensa que el metro al PTA era "una obra sencilla y barata", por lo que prometió "que en tres años sería una realidad". La portavoz naranja ha insistido en que incluso se deberían plantear obtener la cantidad necesaria "de la destinada al intercambiador modal de Renfe".

Losada valora que hay "ir planificando" para "la clara expansión de Málaga hacía Campanillas". Por su parte, el equipo de gobierno del consistorio, del Partido Popular, ha sentenciado que "no es el momento": "Este equipo de gobierno no dice no al metro al PTA, lo que no ve lógico es poner ya una partida en el presupuesto de 2023", ha declarado José del Río, concejal de Movilidad. Dichas declaraciones se alinean con las de la Junta que, hasta ahora, lo que se había planteado era hacer un estudio de aquí al año 2030.