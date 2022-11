El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha hecho una pausa hoy en Málaga en su gira “por la defensa del país” que comenzó ayer en Badajoz y que seguirá mañana en Madrid.

En el Parador de Golf de la capital malagueña, Feijóo ha participado brevemente en los premios de la VI edición Premios Junt@s contra la violencia de género que entrega el partido, a la que también han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el coordinador nacional, Elías Bendodo.

También han estado presentes las consejeras de Economía, de Trabajo, de Igualdad y de Agricultura, Carolina España, Rocío Blanco, Loles López y Carmen Crespo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona.

En su discurso, Feijóo ha entrado de lleno en la polémica de las rebajas de las penas tras la entrada en vigor de la Ley del Sí es Sí, esgrimiendo que “el mal ya está hecho, es irreversible, pero tenemos que arreglarlo cuanto antes, reconociendo que el Gobierno se equivocó y los socios del Gobierno se equivocaron”.

El dirigente popular ha criticado que esta ley es fruto de un intento de sacar “rédito político” y de “desoír la opinión de los juristas” lo que ha calificado como un acto “de soberbia” que ha dejado a las mujeres “más desprotegidas” y a los delincuentes sexuales “excarcelados”.

No obstante, ha sacado pecho de que España es un país “de vanguardia” en políticas de igualdad y contra la violencia de género, enumerando medidas como un plan contra la violencia doméstica durante el gobierno de Aznar, la orden de protección de víctimas en 2003, la ratificación del Convenio de Estambul en 2014, la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género o el Pacto de Estado de 2017.

“Todas estas medidas desde hace más de 30 años tienen un común denominador, fueron impulsadas por un gobierno del Partido Popular y, por tanto, es bueno saber lo que pasó para orientarnos en lo que pasa. Fueron fruto del consenso salvo el Pacto de Estado, que se desmarcó Podemos”, ha añadido Feijóo. “Salgan de la trinchera y busquen el feminismo con sentido común”.

Eso sí, no ha hecho alusión a la propia aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, que aunque recibió el sí in extremis de los populares, estos consideraron que no era una “buena ley”.

Por otro lado, Feijóo hizo una fugaz alusión al Partido Popular en Andalucía, que valoró como el partido “más importante de España”, en el que ejemplarizó el compromiso del partido con la igualdad de género. Tras su intervención, abandonó el Parador en helicóptero para acudir a un acto en Ceuta.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido que la lucha contra la violencia de género “no es una cuestión de partidos” y ha criticado que haya quien trata de “manipular”, “ideologizar” y “manosear” el problema de la violencia de género “por un puñado de votos”

“Desde el Partido Popular tenemos un compromiso firme, esto no es una cuestión de una pose electoral, no es un eslogan, es una convicción serena pero firme de hacer la mejor sociedad posible para nuestros hijos y nietos”, ha afirmado.

En clara alusión al presidente nacional del PP, Juanma Moreno ha señalado que “la gran solución al gran problema que tiene España” pasa por “cambiar al inquilino de la Moncloa y poner en su lugar a alguien sensato y eficaz”.

Comparar a Ana Orantes con Javier Arenas

En la clausura del acto, la vicesecretaria general de Políticas Sociales, Maricarmen Navarro, se ha mostrado “contenta” por celebrar este acto en Andalucía donde, ha asegurado, hubo dos “protagonistas” en la lucha contra la violencia de género: Ana Orantes y Javier Arenas.

“Tuvo su origen también en Andalucía con dos protagonistas, la protagonista Ana Orantes, que falleció a manos de su marido y que eso conmocionó a España y que hizo sensibilizarse a toda la sociedad en que teníamos que empezar a trabajar en la lucha contra la violencia de las mujeres”, ha comenzado Navarro. “Pero también tiene un protagonista, que es hombre y que es Javier Arenas, ministro de aquel gobierno de Aznar, que tuvo las sensibilidades de un gobierno del PP, la justicia, el humanismo, la libertad y la igualdad, de impulsar una iniciativa e instaurar por primera vez una política contra la violencia y por las mujeres”.

Navarro ha afeado que “Sánchez y sus socios podemitas han volado todos los puentes” del consenso en la lucha contra la violencia de género y ha defendido el papel de los jueces, “que son los que aplican la ley” que elaboran los políticos. “Los políticos del Partido Popular hacemos la ley con vocación de acertar por eso escuchamos a los expertos”, ha criticado la vicesecretaria, en un nuevo dardo contra la ley del Sí es Sí.

Por último, la presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, ha cerrado las intervenciones alegando por “seguir trabajando, alejándonos de esas frivolidades, de la utilización electoralista de la igualdad y también de la violencia de género, de abandonar esa equidistancia entre la víctima y el verdugo. A la víctima hay que protegerla y al verdugo perseguirlo y condenarlo. Y no hay otro camino para erradicar la violencia machista”.

En cuanto a los galardones, han recibido los premios la asociación Afesol, el Ayuntamiento de Pizarra, la periodista Romina Zace y el juez decano de Málaga, José María Paez.