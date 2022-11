Las mujeres empresarias de Málaga se han reunido hoy en el Museo Automovilístico y de la Moda, en la antigua tabacalera, para celebrar la nueva edición de la ceremonia de premios a la trayectoria profesional y al emprendimiento de AMUPEMA (Asociación de mujeres emprendedoras, profesionales y empresarias de la provincia). Carmen Vega, la fundadora de la distribuidora de carne 'Dos Vegas' ha sido reconocida como la empresaria del año por sus siete años de trayectoria, mientras que Blanca Torres, CEO de 'Ecobaby' ha sido galardonada por su proyecto emprendedor, una clínica en la que realiza ecografías en 5D.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha acudido al evento, en el que ha señalado que "necesitamos más y mejores empresas", pues "otros países nos llevan adelanto" en dicha cuestión. El primer edil ha alabado el trabajo de las empresarias malagueñas: "Generar empleo, generar riquezas, dar una oportunidad de vida, eso hacen", a lo que ha añadido que espera que "estos ejemplos sean conocidos y animen".

Las dificultades a las que se enfrentan las mujeres empresarias, según ha dicho la presidenta de AMUPEMA Rocío García, que hacen que "tengan un plus (...) y hay que visibilizarlo", es, por ejemplo, la conciliación laboral. "El 90% de los cuidados (de mayores y niños) es de las mujeres. Los asumimos y queremos ser directivas, empresarias, ¿Cómo lo hacemos, a costa de qué?", ha cuestionado García. Al respecto, el alcalde de Málaga ha declarado que "hay que buscar ese equilibrio que no se ha encontrado aún de tareas familiares y domésticas".

Premiadas de la nueva edición

El jurado creado para la ocasión, compuesto por miembros de la Diputación provincial, el consistorio y la Cámara de Comercio, entre otros, ha determinado que sea Blanca Torres la galardonada por su trabajo emprendedor. La fundadora de 'Ecobaby', una clínica que hace ecografías en 5D. La empresaria es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero se lanzó a la piscina con su iniciativa. "Cuando me quedé embarazada y me fui a hacer la ecografía, me enteré que vendían el local y me dije '¿Por qué no nos metemos en este proyecto? (...). Yo nunca he tenido mente emprendedora, no tenía ni idea de hacer ecografías y me embarqué en plena pandemia".

Ahora, con una segunda clínica en marcha en Granada, destaca que "está enamorada de su trabajo". A dicha ilusión por su trabajo se ha sumado Carmen Vega, dueña de 'Dos Vegas', una distribuidora de carne y pescado ubicada en Casabermeja. Vega ha conseguido el premio a Empresaria del año, aunque ya consiguió el mismo el año pasado en Madrid. Aunque ya cuenta con siete años en su negocio, la malagueña dice seguir teniendo el mismo objetivo: "Crear empleo en Málaga". Asimismo, busca "la calidad", más aún con su compañía 'Gourmet Dos Vegas', característica que De la Torre ha alabado con un sonoro "bravo".

Vega ha defendido que "no hay nada imposible para una mujer", mensaje al que se ha sumado la presidente de AMUPEMA: "Que podamos decir que hemos hecho muchas cosas y que seguimos en la lucha. Que seguimos de pie y que las mujeres empresarias somos la caña". La nueva empresaria del año sucede a la galardonada en 2021, Virginia Calvo, una de las directivas de Giants Esports Team, un equipo nacional de videojuegos. Calvo, de hecho, recibirá en diciembre el premio a Mejor Empresaria de Andalucía.