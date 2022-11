El Euríbor va a cerrar el mes de noviembre con una tasa media del 2,82%, la más elevada desde finales de 2008, lo que va a repercutir de nuevo en un significativo aumento de la cuota para todos aquellos que tengan una hipoteca a interés variable y a los que les corresponde ahora la revisión anual con su banco. Hace un año, el indicador seguía aún en niveles históricamente bajos (-0,487 era el dato en noviembre de 2021) pero las sucesivas subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación han motivado una escalada de más de tres puntos en este tiempo. La consecuencia es que, en el caso de un crédito medio de 150.000 euros a un plazo de 25 años más el Euríbor y un diferencial del 1%, la cuota saltaría de un entorno de 535 euros a 766, con un incremento de más de 230 euros al mes o, lo que es lo mismo, unos 2.800 euros anuales.

El Euríbor a 12 meses es el principal indicador al que se referencian las hipotecas a tipo variable en España. En todo caso, hay que matizar que, en aquellas hipotecas de tipo variables firmadas hace ya unos años (por ejemplo, antes de 2010) se ha amortizado ya buena parte del capital pendiente, por lo que los incrementos en este caso serán de media inferiores. El sistema francés de amortización (que es el más usado para las hipotecas en España) contempla que la mayor parte de los intereses se paguen en los primeros años de vida del préstamo. En general, cuanto menos tiempo haya pasado desde la firma del préstamo, más se encarecerán las mensualidades tras la revisión.

De esta forma, las mayores dificultades serán para quienes han contratado a tipo variable en los últimos ejercicios, con el Euríbor en negativo, y a los que todavía les queda por pagar la mayor parte. Además, lógicamente, las subidas serán más cuantiosas para las hipotecas con importes más altos. Siguiendo con el ejemplo anterior, para una hipoteca de 200.000 euros, una cuota que en el último año ha estado en los 710 euros, pasaría ahora a situarse en 1.021 euros (300 euros más). Peor panorama tienen los que cuenten con un préstamo de 300.000 euros, cuya cuota de amortización subiría tras esta revisión de los 1.065 euros al mes a 1.532, con una subida de casi 500 euros mensuales.

Hay muchos simuladores de hipotecas e internet, gran parte de ellos de los propios bancos. También el Banco de España cuenta tiene uno para determinar la cuota a pagar introduciendo el capital de la hipoteca, el plazo de amortización en años y el tipo de interés (la suma del Euríbor más el diferencial que se determine en cada préstamo).

Las principales entidades financieras se está sumando a las medidas de alivio hipotecario aprobadas por el Gobierno la pasada semana con la idea de ayudar a más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de estarlo por la subida del Euríbor. Estas medidas incluyen desde reestructuraciones hasta alargamiento del plazo o carencias.

La escalada de Euríbor en este 2022 se ha producido en un contexto de alta inflación que ha llevado al consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) haya aprobado tres subidas de tipos a lo largo del ejercicio, situándolos ya en el 2%, el nivel más alto desde enero de 2009. El último incremento se produjo el pasado mes de octubre, y ya había sido descontado por el Euríbor, que suele adelantarse a las decisiones de la institución.

El BCE dice que subirá los tipos las veces que haga falta

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este lunes que el organismo europeo subirá los tipos de interés las veces que sean necesarias para contener la inflación y llegar a la "fase adecuada", ya que descarta que ya se haya tocado techo. "No hemos terminado con la inflación y tenemos mucho que hacer", ha recalcado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, la presidenta de la institución ha insistido en que harán "lo necesario" para que la inflación vuelva a situarse en el 2% a medio plazo. "Me gustaría ver que la inflación llegó a su pico en octubre, pero no me atrevería a decir tanto", respondía Lagarde ante las preguntas de los eurodiputados.