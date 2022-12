La magia de los belenes hechos en España se puede ver en Málaga

Ya de pequeña su padre, que tenía una fábrica de conservas, le traía «dos borriquetes y un tablero de trabajo» y allí montaba cada Navidad el nacimiento.

Hoy, esa niña que en el colegio ganaba un concurso de belenes al recrear un misterio en una simple caja de cerillas es una de las más importantes coleccionistas de belenes de España además de una experta belenista, pues ella también los hace. «Ya tengo los 300, como mis hijas se van casando, pues van ocupando las habitaciones», cuenta Alejandra Aranda.

Si el año pasado esta farmacéutica y exconcejala popular en el Ayuntamiento de Málaga expuso una selección de belenes de Europa en una de las salas delanteras del Cementerio Histórico de San Miguel, estas navidades, hasta el próximo 8 de enero, le toca el turno a una treintena de belenes de los puntos más variados de España, desde Galicia a Málaga, pasando por alguno realizado en un convento de clausura o con los materiales más curiosos, como un belén gigante de Jaén hecho de esparto.

¿Cómo los consigue?, pues como explica con una sonrisa, en ocasiones implicando a amigos y familiares en busca de un belén muy especial, aprovechando que viajan por España -«tengo siete hermanos y los tengo fritos», ríe- o bien cuando ella misma hace el Camino de Santiago, como cuando le pidió a un ceramista mayor de La Coruña que le completara el nacimiento con unos Reyes Magos. Como destaca, «hay coleccionistas que sólo coleccionan el misterio, pero yo colecciono el belén completo, con los Reyes y por supuesto, que no me falte el pastor con su oveja».

El abuelo Saturnino

Lo del pastor no es ningún capricho, es un homenaje a su abuelo materno, Saturnino Casas, que en su niñez fue un pastor trashumante de Villar de Maya, un pueblo de Soria, hasta que a los 13 años comenzó a abrirse camino en Madrid. «Me enseñó mucho», confiesa. Alejandra Aranda ha querido homenajearlo al encargar un figura de pastor con los rasgos de su abuelo. Puede verse en el belén del artesano Manuel Raposo, de San Fernando (Cádiz), que modeló la figura a partir de varias fotos del abuelo Saturnino.

Y como hay de todos los estilos y tamaños, uno de los más originales es un belén de papel, hecho en Zaragoza por un maestro de la papiroflexia. «Me costó encontrar al artesano, Ángel Morollón, tengo familia en Zaragoza y le dije a una sobrina que sabía que tal día se reunían todos los que hacen papiroflexia en un bar»

De las manos de Francisco Javier Martín, de Navalcán, Toledo, ha salido un belén de arcilla modelada a palillo, con un realismo que impone, sobre todo por el elefante que transporta al Rey Baltasar y por los regios ropajes.

Gran realismo lucen también las figuras de Monserrat Rivas, de Barcelona con una Virgen que sostiene al niño en su regazo que parece que va a cobrar vida. Sus obras pueden verse en el Museo de Belenes de Molllina.

A qué suena un nacimiento

Y muy cerca de este nacimiento tradicional, un par de belenes de las Baleares de Francisca Truyol, de lineas coloristas y modernas, con la particularidad de que en uno de ellos todas las figuras lucen en la parte posterior un silbato de barro.

De un estilo también moderno es el belén de Nadal Studio, de Valencia. «Esta es la nueva tendencia de Nadal», cuenta Alejandra Aranda, mientras señala las figuras blancas y estilizadas.

Un caso curioso es el de un artesano de Sagardelos, en La Coruña, «que no hace belenes porque no cree», pero gracias a la insistencia de la coleccionista, «que se lo pedía año tras año», aprovechando el Camino de Santiago a la que es una gran aficionada, un año accedió a hacérselo, «y me fui contentísima».

En esta selección tampoco falta un belén de Lladró, con sus nuevos tonos ni uno muy modesto, compacto y de aires infantiles, realizado por las monjas de un convento de clausura de Aracena, en Huelva.

Y por supuesto, están presentes un par de nacimientos de la desaparecida ceramista Amparo Ruiz de Luna, tan vinculada a Málaga y uno muy original, casi ‘una foto de familia’, enmarcada y todo, de Damián Ponce, de Villanueva del Rosario.

El año que viene, adelanta Alejandra Aranda, tocará exponer una selección de belenes salidos de sus manos.

Horario de la exposición 2022-23

La exposición de estas navidades puede verse en el Cementerio de San Miguel hasta el 8 de enero de 2023 de lunes a domingo de 16 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 13 horas.