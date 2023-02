Pinares de San Antón necesita un repaso

En el otoño de 2009 culminaba la recepción de la urbanización Pinares de San Antón por parte del Ayuntamiento de Málaga, un proceso que se inició en 1982, durante la primera legislatura de Pedro Aparicio.

El Consistorio recibió ese 2009 la red viaria, lo último que restaba, al entender que parte de esas calles, a causa del desarrollo de urbanizaciones vecinas, se habían convertido «en auténticas vías de enlace entre dichos sectores y la ciudad consolidada», rezaba el convenio.

14 años después, la comunidad de propietarios ha colgado un cartel en el que denuncia el abandono municipal. Entre las quejas está la falta de respuesta del Consistorio: como señalan fuentes de la comunidad de propietarios a este diario, de los 95 escritos que le han enviado al Ayuntamiento en el último año y medio, «sólo ha contestado a un 5 por ciento».

«Me siento superabandonada porque además damos con una pared, queremos contactar con el Ayuntamiento y hace caso omiso», comenta Maribel Pozo, vecina de Pinares desde hace 44 años.

Por su parte una portavoz de la comunidad muestra un dossier de 2020 del estado general de la urbanización, con decenas de fotos de puntos por reparar. «Como han pasado tres años, la situación ha empeorado», señala y pone de ejemplo el paso constante de camiones de un tonelaje superior al permitido y el estado de las aceras de muchas calles: «Hay aceras que están rotas pero es que en muchos tramos ni siquiera hay aceras», lamenta.

Maribel Pozo por su parte señala los muchos hoyos en el asfalto, un problema de seguridad para los coches, mientras que la portavoz recuerda que hay tocones de árboles que llevan 15 años sin ser retirados. La portavoz menciona también una rejilla para pluviales rota desde hace año y medio, «aunque conseguí que un policía la vallara y eso costó un año».

En relación con la inseguridad vial, los vecinos tampoco entienden que, en algunos casos, las nuevas construcciones que se levantan en la urbanización no vayan acompañadas del retranqueo de muros para dejar espacio a una acera, como está ocurriendo con la promoción de chalés de lujo en el número 54 de la avenida de San Antón.

De esta promoción, que ha levantado mucha polémica en Pinares, al no ajustarse el tamaño de las parcelas establecido en los estatutos de la urbanización -aunque sí al PGOU actual, defienden los promotores- el presidente de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón, Ignacio de Torres, considera inaceptable que la Gerencia de Urbanismo no haya remitido a la comunidad la licencia de obra, algo que le llevan demandando largo tiempo. «Como no nos la dio, la pedimos al Portal de Transparencia y tampoco nos la ha dado, cuando es algo a lo que tenemos derecho», subraya.

La planificación urbanística preocupa y Maribel Pozo considera que en Pinares se está construyendo mucho más de lo que en principio se pensó para la zona.

IBI como calle Larios

Los vecinos lamentan que pagan un IBI parecido «al de calle Larios» y sin embargo, «un jardinero del Ayuntamiento no he visto en mi vida», resalta la portavoz, que destaca que la urbanización debe invertir 400.000 euros al año en limpieza, seguridad y jardinería, aunque precisa que lo único municipal que funciona relativamente es el servicio de limpieza, de lunes a viernes y solo por la avenida principal. También resalta el abundante cableado aéreo, parte de él sin uso y aún sin soterrar.

Para el presidente Ignacio de Torres, la prioridad en Pinares debería ser revisar el convenio suscrito con Emasa en 2002, «porque no puede ser que nos cobre por el saneamiento y por todo y luego, si hay que hacer una obra nueva tengamos que pagarla nosotros».

Reunión con el Ayuntamiento

El concejal de Málaga Este Carlos Conde, se reunió hace unos días con la comunidad de propietarios para escuchar sus demandas.

Carlos Conde informó a este diario de que han establecido «tres líneas de trabajo», la primera, relativa a las quejas urbanísticas, señaló que son «lo suficientemente complejas a nivel técnico y jurídico como para que sean abordadas con el concejal de Urbanismo».

De la segunda línea, las mejoras en la urbanización, destacó que cuando Pinares comenzó a ser recepcionada «hace muchísimos años, se hicieron muy mal las cosas» y no hay presupuesto para abordar todo a gran escala, «porque hay muchas barriadas en el distrito y en Málaga», por lo que abogó por «programar las prioridades que los vecinos nos marquen», aunque señaló que habría que cofinanciarlas o en su caso, seguir el calendario del resto de barriadas. Además recordó dos recientes inversiones municipales de 650.000 y 350.000 euros en la urbanización. La tercera línea sería «el día a día» y en este aspecto reconoció que hay carencias «y hemos establecido un mecanismo de diálogo permanente».

El presidente de la comunidad, Ignacio de Torres, dijo confiar en «las buenas intenciones» del concejal para «un programa de regeneración» con el fin de conseguir mediante actuaciones anuales y «en 5, 10 años», la mejora de Pinares.