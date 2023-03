El Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemniza a una paciente embarazada que sufrió una caída antes del parto, debido a la inestabilidad de una banqueta. La malagueña, de 39 años, tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia, asegura la Asociación El Defensor del Paciente. Además, tuvo que ser intervenida tras dar a luz debido a la fractura bimaleolar que sufrió en el tobillo derecho.

La paciente acudió al Hospital Materno Infantil de Málaga el 7 de marzo del pasado 2016, estando embarazada de 40+1 semanas. "Tras ser auscultada por un matrón, la tumbaron en una camilla para monitorizarla. Al acabar e incorporarse para bajar de dicha camilla, apoyó los pies en una banqueta habilitada para tal efecto. Dado que la misma no se encontraba en condiciones de firmeza y seguridad, la paciente perdió la estabilidad, produciéndose una brusca caída al suelo y recibiendo un fuerte golpe con riesgo de haber perdido a su bebé", relatan desde El Defensor del Paciente.

Tras la caída, esta malagueña tuvo que ser auxiliada por el personal sanitario. Con una fractura bimaleolar del tobillo derecho, la paciente se vio sometida a una cesárea, "la cual no estaba programada". Así, esta asociación denuncia que la mujer "no pudo disfrutar de su hijo en el momento del parto ni posteriormente, lo que ha supuesto un evidente daño moral y físico para ella".

Además, el Defensor del Paciente señala que la usuaria tuvo que ser intervenida posteriormente por la fractura del tobillo. "Tras el nacimiento no pudo moverse, necesitando cuidado de terceras personas y sin poder dar lactancia a su hijo por los problemas que todo ello ha ocasionado", recalcan.

El SAS reconoce su responsabilidad en los hechos

El abogado Damián Vázquez, miembro de la Asociación El Defensor del Paciente y especialista en Derecho sanitario, añadió al expediente de reclamación fotografías del mal estado o colocación de la banqueta, así como de las fracturas y cicatrices de la madre. Según explica esta asociación, "el Servicio de Mantenimiento aportó un informe indicando que la estabilidad de la banqueta auxiliar depende de su correcto posicionamiento, para intentar evitar responsabilidad, al igual que el Servicio de Ginecología".

No obstante, desde el Defensor del Paciente recuerdan, y alaban, "la actitud de los matrones que sí cuentan la verdad al indicar que llevaban tiempo reclamando por la inestabilidad de la banqueta, ya que podía provocar accidentes como el sufrido por esta paciente".

Finalmente, el Servicio Andaluz de Salud reconoce su responsabilidad en dichos hechos y acuerda indemnizar a la paciente embarazada con la cantidad de 16.963 euros, por secuelas en tobillo, artrosis postraumática, material de osteosíntesis, perjuicio estético, días impedida y necesidad de someterse a nueva intervención quirúrgica.

Por su parte, Damián Vázquez considera que dicho importe no procede a la reparación integral del daño causado, por lo que se ha procedido a interponer un recurso contencioso administrativo en el que se exige una mayor indemnización, alegando que la afectada "tuvo que soportar que se cambiase su plan de parto natural a una cesárea urgente, con el pánico y dolor para la paciente, y evidente zozobra en ese momento tan delicado, cayendo al suelo sin haber dado a luz todavía, y soportar el parto en esas condiciones con una fractura bimaleolar, además de tener que ser intervenida por esta lesión ósea, no poder disfrutar de su hijo con normalidad durante sus primeros meses de vida, no poder darle el pecho, etc".