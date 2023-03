La escalada del precio de la vivienda sitúa a Málaga entre las provincias más inaccesibles para los jóvenes

Málaga continúa siendo además la provincia andaluza donde la juventud tendría que hacer mayor esfuerzo, seguramente por el hecho también de que los pisos suelen presentar los valores más caros de toda la comunidad. Así, en Cádiz los jóvenes estarían obligados a dedicar entre el 50% y el 60% del salario; mientras que en Sevilla, en Córdoba, Granada y Almería se movería entre el 40% al 50% y sólo en Jaén la tasa estaría entre el 30% y el 40%.

Málaga se sitúa ya, por otro lado, entre el grupo de provincias españolas donde el esfuerzo de salario por parte de los jóvenes que quieran comprar una vivienda sería superior: junto a ella estarían Madrid, Barcelona, Baleares, Vizcaya y Guipúzcoa, todas con porcentajes superiores a ese citado 70%.

EL CJE señala que en 2022 el mercado de la vivienda entró en una fase «netamente expansiva» en cuanto a la evolución de los precios. En tan solo un año, el valor medio de las viviendas libres en alquiler aumentó de media, a nivel nacional, un 4,6% y el de compraventa un 5,5%, «dificultando todavía más las opciones de una persona joven de acceder al mercado de la vivienda».

En cuanto al alquiler, los datos nacionales indican que el esfuerzo para un joven menor de 30 años en solitario sería del 85% de su salario neto, una tasa que, en caso de vivir en un piso compartido, sería del 26,8%. En Andalucía, el esfuerzo medio para una persona sola sería del 80%.

Con este panorama, el mercado de la vivienda sigue siendo así prácticamente inalcanzable para la mayoría de jóvenes. Las opciones de compra también vienen lastradas por los requisitos previos de solvencia y ahorro a los que pocos jóvenes llegan.

El CJE señala que una manera de visualizar la «inviabilidad económica» de estas cifras es que, con el 30% de su salario, el límite máximo de los ingresos mensuales que se deberían destinar al pago de las cuotas hipotecarias según la recomendación del Banco de España, una persona joven sólo podría alquilar una vivienda de 28,2 metros cuadrados o comprar una vivienda de 54,4 metros cuadrados. De hecho, ante la imposibilidad de alquilar en solitario, una de cada tres personas jóvenes se ven obligadas a alquilar una vivienda compartida.

La emancipación residencial de los jóvenes sigue así en mínimos históricos. Tan solo el 15,9% de la población de entre 16 y 29 años en España está residiendo fuera del hogar familiar, casi tres puntos por debajo de los niveles prepandemia y, sobre todo, muy lejos de los estándares europeos. En la UE la tasa media de emancipación fue del 32,10%, el doble que en España.

La situación es todavía peor a nivel de Andalucía. Sólo el 14,5 % de la población joven andaluza estaba emancipada en 2022, casi la misma proporción que en el semestre anterior (14,4%). Así, Andalucía se mantiene por debajo de la media estatal en cuanto a emancipación residencial.

El CJE achaca el enquistamiento de esta situación, además de al precio de la vivienda, a la precariedad laboral de los jóvenes.

«Aunque la entrada en vigor de la nueva reforma laboral supuso una notable reducción de la temporalidad, todavía en 2022 más de la mitad de las personas jóvenes andaluzas que trabajaban por cuenta ajena tenían contratos temporales (59,4%). La mayor persistencia de la temporalidad coincidía también con un mayor riesgo de sobrecualificación y de jornadas a tiempo parcial involuntarias», apunta.

Toda esta dinámica se une a una situación de bajos salarios que empeora aún más las perspectivas de emancipación. «Entre 2020 y 2021, el riesgo de pobreza y exclusión social de la población joven andaluza aumentó casi siete puntos porcentuales (del 39,6% al 46,1%). El carácter precario de los empleos se reflejaba en el hecho de que casi uno de cada tres jóvenes que trabajaba también era pobre», añade el CJE.

El precario empleo de las personas jóvenes hace que su salario anual medio se sitúe en los 12.640 euros. Dado el salario y el precio medio de la vivienda de compraventa en España, una persona joven tendría que destinar al pago de la entrada de la vivienda casi cuatro veces su salario anual neto (3,9), una «cifra imposible de ahorrar para una persona emancipada, con lo que la compra es solo una opción para aquellas personas jóvenes que alargan su estancia en el hogar familiar».

Según el último estudio de Pisos.com, el precio de la vivienda usada a final de febrero se sitúa en una media de 1.996 euros el metro cuadrado, con una subida anual del 5,8%. La provincia de Málaga presenta un incremento muy superior (un 12,9% y una media de 2.533 euros el metro), sólo por detrás de las subidas de Baleares (15,9%) y Alicante (14,2%). En el caso de Málaga capital, el aumento fue del 10,8%, con 2.787 euros de media el metro.

«El problema del acceso a la vivienda de los jóvenes es una de las grandes cuestiones a solventar por el Gobierno y las administraciones a corto plazo», señala el director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font. En 2022, y con el objetivo de revertir la situación, el Ejecutivo presentó un bono joven de alquiler por valor de 250 euros, una medida que, a criterio de Font, genera «muchas dudas», tanto por su aplicación heterogénea por el territorio como por las «complicaciones» administrativas para solicitarlo.

Fijo-discontinuo, mayor seguridad pero sin garantizar ingresos suficientes

El Consejo de la Juventud de España destaca que hay muchos jóvenes que trabajan con la modalidad de fijo-discontinuo a raíz de la reforma laboral. «Este tipo de contrato no significa que la gente joven que lo disfruta trabaje durante todo el año, si no que tiene la seguridad de que, cuando lleguen las épocas de activación del empleo, ya tendrá un puesto asegurado. Es importante el matiz puesto que a nivel salarial estas personas jóvenes no ven su situación mejorada frente al contrato temporal, pero sí ganan poder de negociación al buscar un nuevo empleo y mejora su situación mental ante dicha búsqueda (pues ya cuentan con un puesto de trabajo)», detalla el CJE.