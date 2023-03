El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado al PSOE por "vender humo" a la ciudadanía con su propuesta electoral de construir 10.000 VPO en la ciudad.

De la Torre, que ha convocado a la prensa a primera hora de la mañana para presentar una nueva promoción en el sector Universidad, ha arremetido contra la promesa socialista, que ha tachado de "impresentable" por no determinar en qué suelo se desarrollará ni con qué financiación.

"De entrada no dice el suelo, ha tenido tiempo de responder a esa cuestión. Si no responde es porque no tiene respuesta y si no tiene respuesta es una venta de humo. La palabra más suave que se me ocurre es impresentable porque no se debe nunca en política vender algo que no sea cierto, que no sea posible de hacer".

Por el contrario, el regidor quien ha sacado pecho de su plan de vivienda por estar "construido sobre la credibilidad, no sobre la ampliación de números", y ha anunciado que se aprobará el próximo 16 de marzo en el Consejo del Instituto Municipal de Vivienda. Este plan contempla la construcción de 8.900 viviendas en cinco años, de las que 4.100 son de VPO.

"Esto es hablar en términos realistas, no en términos de mentira, de desinformación, sino de la realidad de lo que se puede hacer", ha proseguido De la Torre, que ha insistido en que la propuesta socialista "no se sostiene". "Ese plan tiene unos cimientos blandos, inexistentes, no se sostiene. Y deja sin abordar el tema del alquiler".

En la misma línea, el primer edil ha lanzado un dardo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a propósito de la participación de la ministra Raquel Sánchez este domingo en unas jornadas sobre vivienda organizadas por el PSOE.

"Que el ministerio, que tiene en sus manos suelo para el programa de 20.000 viviendas se vaya haciendo realidad. Se anunció en la etapa del ministro Ábalos sino recuedo mal, hace ya bastantes años de legislatura", ha apremiado Francisco de la Torre, en relación a las 1.360 viviendas que se desarrollarán en el suelo que el consistorio vendió a SEPES, junto a los terrenos de la Expo."Echamos de menos una mayor velocidad, se puso en marcha un concurso y quedó desierto- Algo ha fallado. Espero que estén resolviéndolo con rapidez".

SEPES retomó la licitación de este suelo para la ejecución del proyecto residencial de los terrenos de Buenavista a principios de año después de que la primera convocatoria quedase desierta.

En el contrato, que tiene un importe -sin impuestos- de 190.000 euros y un plazo de ejecución de 30 meses, incluye además la redacción del anteproyecto para construir un paso superior por la A-357, que conectará el nuevo barrio de VPO con el distrito Teatinos-Universidad.

En respuesta, el portavoz socialista y candidato a la alcaldía, Daniel Pérez, se ha referido a De la Torre, al que ha sugerido que"en lugar de mostrarse tan nervioso se siente a trabajar y dé respuesta con VPO en lugar de torres de millonarios".

"Lo único que ha demostrado De la Torre en los últimos años es que cada vez que presenta un plan de vivienda es para incumplirlo. El último lo presentó hace una década y de casi 12.000 VPO que anunciaba apenas ha hecho 476", ha recriminado el portavoz socialista, que ha calificado el Plan Municipal de Vivienda como "insípido". "Es urgente incrementar el parque de VPO para bajar el precio de venta, crear una moratoria de pisos turísticos para evitar que los precios continúen disparados y zanjar de manera valiente la fuga de malagueños de nuestros barrios".

84 alquileres asequibles en Universidad

Fuera de la disputa política, la Sociedad Municipal de Vivienda va a adjudicar en el próximo consejo las obras para construir 84 viviendas de VPO en régimen de alquiler a precios asequibles a la UTE CFVC Construcciones, Construcciones LASOR y Montajes Industriales CAORZA -todas empresas malagueñas- por un importe de 10.882.990,31 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

Se trata de una promoción que se desarrollará en la parcela R1 del Sector Universidad, donde se está consruyendo un "barrio de VPO", con más de un millar de viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Así, se ejecutará un bloque de planta baja más 4, con 80 viviendas de 3 dormitorios y 4 de 2 dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida, 136 garajes y 84 trasteros. Asimismo, se proyectan 580 metros cuadrados de locales comerciales.

La calificación prevista para las viviendas es de Alquiler de Régimen Especial, destinadas a sectores de la población con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM (21.000 euros/año), mientras que la renta máxima de alquiler del metro cuadrado útil se sitúa en 4,36 €/m2 útil vivienda y mes y 2,62 €/m2 útil anejos y mes.

Esta es la quinta promoción de la primera fase, que tendrá 476 viviendas -392 están en construcción-, mientras que la segunda fase contará con 530 VPO y se encuentra en proceso de licitación del derecho de superficie de cuatro parcelas por un plazo de 75 años y canon cero.

Las rentas en este barrio oscilarán entre los 265 y los 625 euros al mes.