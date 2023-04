Con una arquitectura moderna y elegante, Clarity cuenta con una amplia variedad de apartamentos de diferentes tamaños y distribuciones, para adaptarse a las necesidades de cada familia. Todos los apartamentos están diseñados con materiales de alta calidad y acabados de lujo, para garantizar el máximo confort y bienestar. La promoción ofrece 16 viviendas de obra nueva y entrega inmediata en El Limonar (Monte Miramar). Cuatro elegantes pisos de 3 dormitorios, ocho con 4 dormitorios, y cuatro áticos con solárium orientados al sur, y espacio suficiente para una zona de relax, comedor o hasta jacuzzi. Cuatro tipologías con distintos tamaños y distribución, pero todos para disfrutar de la familia.

Piscina infinity, chill out y parque infantil

Pero Clarity no solo destaca por sus apartamentos de lujo, sino también por ser un proyecto que cuenta con una piscina infinity al aire libre, rodeada de una zona chill out para disfrutar del sol y la tranquilidad. Para los más pequeños, la urbanización cuenta con un parque infantil y zonas de juego con pavimento de caucho, para garantizar su seguridad y diversión.

Los apartamentos de Clarity están diseñados con materiales de alta calidad y acabados de lujo, para garantizar el máximo confort y bienestar. Cuentan con suelos de mármol en los portales y zonas comunes, y con acabados de pared en mortero de cemento pintado en blanco. Además, los techos están enlucidos con yeso y pintados en tonos claros, para dar una sensación de amplitud y luminosidad. Los garajes y trasteros de Clarity mantienen el nivel de calidad en materiales y acabados.

Zona privilegiada

En cuanto a la ubicación, Clarity se encuentra en una zona privilegiada entre el mar y la montaña, lo que permite disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad, sin renunciar a la comodidad y la cercanía a los servicios y comercios de la zona. Además, está situado junto al Castillo de Santa Catalina, un lugar emblemático de la ciudad. Muy cerca están todos los servicios que necesitas para la vida diaria, además de una excelente comunicación con el centro de la ciudad. Podrás disfrutar de un baño en la playa en tan solo diez minutos andando.

En definitiva, no es solo un proyecto residencial de lujo. Este proyecto define un estilo de vida que combina la tranquilidad y la naturaleza con la comodidad y el confort de un hogar de alta calidad. Además, su ubicación privilegiada entre el mar y la montaña, lo convierte en un lugar único y exclusivo para vivir.

Si todo lo que has leído describe el hogar en el que siempre has querido vivir (o invertir), ya tienes claro lo que quieres. Sólo tienes que ponerte en contacto con los profesionales de la inmobiliaria GILMAR Real Estate. Recibirás una atención personalizada desde el primer momento, con toda la información y la ayuda necesarias para disfrutar de la seguridad y la confianza que ofrece esta inmobiliaria con 40 años de experiencia. Todo un lujo ¿A qué esperas? Llama al teléfono 657 552 271 o escribe a: https://claritymalaga.com/ y empieza a sonreír, porque has dado el primer paso para empezar a disfrutar de la casa de tus sueños.

