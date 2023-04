España obtiene matrícula de honor en donación de órganos y se posiciona, un año más, como líder mundial. Sin embargo, en donación de médula ósea roza el suspenso. Aunque gracias a Pablo Ráez, el joven deportista malagueño que falleció de leucemia con 20 años, se experimentó un importante crecimiento de las donaciones de médula, en España siguen existiendo pocos donantes en comparación con otros países europeos como Alemania que, con 90 millones de habitantes, cuenta con 9 millones de donantes, mientras que en España apenas se llega a los 500.000.

La donación de médula ósea sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, motivo por el cual la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) vuelve a poner en marcha, un año más, la campaña ‘Dona médula y sangre, y serás mi héroe’ que está recorriendo los centros educativos de la provincia de Málaga, con el fin de concienciar a los más pequeños sobre este gesto que ayuda a salvar vidas a enfermos de cáncer. El fin de la campaña, nacida en 2021, es que sean los propios niños de 10-12 años los que reciban la información y la transmitan directamente a sus padres, familiares y vecinos, al mismo tiempo que aprenden que cuando cumplan la mayoría de edad ellos también podrán ser donantes.

Durante la presentación de la nueva edición del proyecto, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, destacó que el objetivo es explicar a los menores qué es la médula ósea y cómo es el proceso de donación, desde la inscripción como donante hasta la propia donación de médula, que se regenera en pocos días. Para ello, los centros educativos que colaboren podrán disponer de ‘El libro Mágico de la Médula Ósea y sangre’ que explica de manera sencilla y clara qué es y en qué consiste la donación de médula. La campaña, que registró una participación cercana a 20.000 personas, entre escolares y profesores en ediciones anteriores, cuenta con la colaboración de las asociaciones Paula y la Fábrica de Médula, FDAPA, Héroes hasta la Médula y la Diputación de Málaga.

«Detectamos que el problema era la falta de información. Cuando voy a los colegios, casi ningún profesor sabe decirme que es la médula ósea, que se suele confundir con la médula espinal», señaló el presidente de AVOI, Juan Carmona. La donación de médula sigue siendo de las donaciones más desconocidas y sobre la que más mitos circulan en torno a ella. Por eso mismo, con el fin de disipar dudas y miedos, se mostró el testimonio de la periodista malagueña y donante Marina Romero, que aseguró que saber que había salvado una vida ha sido el mayor regalo que ha tenido. Hace siete años, al poco de inscribirse como donante, recibió la llamada de que había aparecido un receptor compatible con su sangre y que en su mano estaba continuar e intentar ayudar a salvar una vida. «Volvería a pasar por ahí una y otra vez porque no me entere de nada. No es más que pasar una noche en un hospital y salir igual de sana, sin ningún dolor ni problema», explicó Marina.

Incompatibilidad familiar

Uno de los grandes obstáculos de la donación de médula es que los familiares no suelen poder donar. «Solo 1 de 4 familiares son compatibles, el otro tres restante hay que buscarlo en donantes anónimos de todo el mundo», subrayó Carmona. «Por eso es tan importante que se divulgue y se difunda porque dentro de la propia familia es muy difícil encontrar un donante», destacó Patricia, madre de una niña enferma de leucemia que acudió a la presentación de la campaña para compartir su testimonio y agradecer la labor de difusión que realiza esta campaña que ayuda a muchos niños y pacientes adultos que sin esa donación no podrían curarse. «Yo he donado dos veces médula, una altruista y ahora por mi hija. Y estoy vivo y fenomenal. No hay que tener miedo», afirmó Manolo que también acudió a compartir su experiencia y los buenos resultados del trasplante que recibió su hija hace dos meses.

Donar sangre

Málaga es uno de los centros de referencia de donación de médula ósea de toda Andalucía, según Paqui Guzmán, responsable de Promoción del Centro de Transfusión de Málaga que es el encargado de recibir las muestras que recogen los centros de transfusión y de registrar a los donante en el registro internacional. Durante la presentación, se quiso poner también en relevancia la importancia de la donación de sangre que está disminuyendo. Manuel Isidro Muñoz, jefe de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario quiso recalcar que la donación de sangre les permite abrir el hospital cada día y es fundamental para que puedan funcionar los quirófanos y el tratamiento de los pacientes. «El 30% de las donaciones de sangre se utilizan para casos oncológicos», añadió el Carmona.

Todos los presentes recordaron que sensibilizar y visibilizar la capacidad de la donación de médula para salvar vidas sigue siendo fundamental. Motivo por el cual, el broche final de la campaña será un evento, que se realizará de forma simultánea en todos los centros educativos que hayan participado en el proyecto, donde se leerá un manifiesto apoyando la causa el día 31 de mayo.