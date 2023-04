Los colectivos opuestos al centro de menores de Jarazmín se reúnen con el alcalde

Representantes del cinco de los 15 colectivos integrados en la plataforma contraria a un centro de internamiento de menores en una residencia de ancianos sin uso en Jarazmín se reunieron este lunes con el alcalde Francisco de la Torre, para mostrarle su oposición a este emplazamiento. "El alcalde nos trasladó que estará con los vecinos, así que estamos esperanzados", informó a este periódico Pilar de Torres, representante de la Asociación de Vecinos de El Candado.

Se da la circunstancia de que ha sido la propia junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga la que el 25 de marzo de 2022 admitió a trámite la solicitud de actuación extraordinaria de interés público y social en suelo rústico para destinar una residencia de la tercera edad que nunca llegó a funcionar en la finca Cortijo Villazo, en la zona de Jarazmín, en Málaga Este, como centro de internamiento de menores. Se trató de una solicitud a instancias de un representante de Ecourbe Gestión S.L. y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

"Nadie tiene la intención de esto vaya ahí"

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Raúl López, explicó este martes a La Opinión que el Ayuntamiento tenía la "obligación legal" de admitir esta propuesta que cumple la ley, "porque si no incurriría en un ilícito".

En todo caso, subrayó el apoyo del equipo de gobierno a los vecinos: "Nadie tiene la intención de que esto vaya ahí. Iremos todos de la mano para buscar alternativas", remarcó, al tiempo que informó de que ya hay proyectos alternativos para este equipamiento. El concejal también confirmó que además ya no hay contrato en vigor entre la propiedad de las instalaciones y la fundación.

Ayer, este diario se reunió con representantes de la plataforma delante de la residencia de la tercera edad y pudo comprobar la dificultad de acceso, con un camino terrizo lleno de baches en sus últimos tramos. Precisamente, como informó en marzo este diario, entre las alegaciones presentadas por la plataforma contra esta propuesta se encuentra que el edificio está situado "en una vaguada de difícil acceso, sin transporte público, con carencia de servicios urbanísticos y rodeada de las canteras de extracción (en funcionamiento) de la fábrica de cemento".

"Somos los primeros perjudicados por la cercanía, se han presentado alegaciones y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de la administración", lamentaba Daniel Romero, presidente de una mancomunidad y una urbanización próxima, que recalcó que en la plataforma "hay muchos colectivos, cada vez se están añadiendo más porque la mayoría de vecinos de la zona Este de Málaga no estábamos informados, ha habido poca transparencia".

Para Daniel Romero, el emplazamiento no es el adecuado para este tipo de centros, "porque no cumple los requisitos, el acceso ya lo está viendo, no hay iluminación alguna por la noche ni servicio de bus ni taxi y estamos a metros de la Cementera, con detonaciones constantemente".

Uno de los asistentes a la reunión con el alcalde, Manuel Gallardo, presidente vecinal de Jarazmín señaló su buena impresión tras el encuentro y confió en que este proyecto no siga adelante.

Los colectivos de la plataforma confían en que el grupo popular demuestre su oposición al emplazamiento del centro de menores en Jarazmín sumándose a la moción que mañana presentará en el pleno el grupo socialista contraria a esta ubicación y que tiene previsto dar a conocer esta mañana.