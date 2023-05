«Dormí 17 días en la calle, luego empecé a luchar y a ayudar a la gente»

¿Cuántos desahucios lleva frenados Abanico Solidario este mes?

El mes anterior paramos seis. La media suele ser de entre seis y ocho al mes y bastantes en el último momento pese a las trabas que nos ponen la Justicia y los fondos. Unos 70 al año. Hacemos una labor discreta porque intentamos que a las familias les sea lo menos traumático posible.

¿Son pocos pero activos?

Nos llama mucha gente y el boca a boca funciona. Nosotros no tenemos ningún tipo de gratificación económica, la única gratificación y es la más importante, la de esos niños de las familias no desahuciadas que continúan vinculadas con nosotros y me llaman ‘tito’. A esas familias ya las considero mi familia.

¿Cuál es el perfil de las familias en riesgo de desahucio?

Antes ayudábamos a todo el mundo pero nos dimos cuenta de que hay un pequeñísimo porcentaje que quiere vivir del asistencialismo. Cuando nos llama alguien le abro las puertas y le tranquilizo, le doy fuerzas. El perfil es el de personas sin cultura que desconocen totalmente la ley y sus derechos y que están hundidas, además de en una situación económica totalmente vulnerable. No hay que echarles la culpa, la vulnerabilidad te puede venir a ti en cualquier momento. ¿Cuántas personas hemos tenido un estatus y por culpa de dirigentes políticos hemos perdido todo y nos hemos visto en esa situación porque las leyes han hecho que los bancos nos quitaran las viviendas?

¿Le pasó a usted?

Sí. Me vi que no sabía a quién recurrir, metido en un pozo y sin querer contarle nada a mi familia para que no se preocuparan, aparte de con un desconocimiento total. Me metieron en un charco por salvar la situación económica de mi familia y por eso veo que ese vacío legal y en las instituciones lo podemos rellenar con nuestra experiencia, la de gente de la calle que hemos pasado por esto. Lo que nosotros hubiésemos necesitado en ese momento es lo que queremos darle ahora a la gente. Yo me vi solo y tengo que decirlo: dormí en la calle 17 días, me iba a la sala de espera de urgencias para escuchar a alguien y me miraban como un bicho raro porque no era un indigente. Luego empecé a luchar y a ayudar a la gente. Es una pena y una injusticia que las situaciones económicas provocadas por la sociedad y el sistema hayan roto tantas familias.

¿Con quiénes no trabajan?

No actuamos con gente que esté ocupando viviendas de particulares, con pequeños propietarios nunca actuamos. Si ayudamos a una persona es porque queremos que tenga su proyecto de vida pero no lo vamos a anteponer al propietario que tiene esa vivienda como recurso económico para subsistir. Actuamos con grandes propietarios, fondos y bancos porque queremos ser equitativos.

¿Cómo responden estos grandes propietarios a las gestiones de Abanico Solidario?

Están siendo comprensivos, de hecho ahora estamos negociando con uno de ellos, con el que ya hemos conseguido alquileres sociales en el pasado, sobre un desahucio de esta semana -finalmente Abanico Solidario lo consiguió parar-.

¿Cómo es la situación inmobiliaria de Málaga?

No hay vivienda, la poca que hay es vacacional y la otra poquita que queda está a precios abusivos. Además, como publicó La Opinión hace unos días, nosotros ya estamos viviendo la presión de los propietarios a los inquilinos para echarlos y hacer las viviendas vacacionales Y es cierto que las presiones son, como pasó en Santa Julia, que dejan morir la vivienda y no arreglan nada, hasta que el inquilino deja la vivienda porque no tiene recursos para arreglarla.

En campaña electoral parece que llueven las promesas de viviendas sociales.

Esto es como los Reyes Magos., ¿cómo van a hacerlas?, ¿cuándo?, ¿en qué distritos? Hemos mirado las propuestas de todos y nos hemos llevado la sorpresa de que partidos que nunca se han preocupado por ella ahora sí, cuando en el Ayuntamiento han votado siempre en contra. Lo que hay que crear en Málaga son oficinas de información en todos los barrios para que la gente vulnerable sepa dónde acudir.

¿En Málaga es un problema la okupación de viviendas?

No por mucho repetir una cosa se convierte en una verdad. Es mentira. Por lo menos a mí no me ha llegado ningún allanamiento de morada en estos años. Los allanamientos de morada que me han llegado han sido de empresas de desokupación y de un fondo que se metió en una casa.

¿Cómo ve la nueva ley de vivienda?, ha recibido críticas por favorecer la okupación.

Me parece una ley muy laxa, primero porque no habla de poner algún tipo de traba a las viviendas vacacionales. Por otro lado no favorece la okupación ni mucho menos. De hecho hay 12 enmiendas del grupo socialista con las que quieren equiparar la usurpación al allanamiento y que el usurpador esté en 48 horas en la calle. Eso no lo dicen en ningún sitio.