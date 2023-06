Los partidos políticos elaboran a marchas forzadas sus listas por Málaga para las generales

De repente, los principales partidos están anunciando que la solicitud del voto por correo vuelve a estar activada. Y eso que todavía no ha transcurrido ni una semana desde las elecciones municipales del 28 de mayo. Pedro Sánchez atrajo los focos de la resaca electoral, el lunes, y su convocatoria de elecciones generales tiene ya trabajando contrarreloj a todas las formaciones en esta provincia. A marchas forzadas, elaboran sus listas al Congreso de los Diputados y el Senado por Málaga, donde el 23 de julio se elegirá nuevamente a 11 diputados y cuatro senadores. El plazo del que disponen los distintos partidos para la presentación de sus candidaturas comprende los días 14 y 19 de junio, y el día 21 serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Antes, deben aprobarlas sus órganos internos. Estos últimos cuatro años, la política ha estado especialmente agitada y esto garantiza una mayoría de caras nuevas en los puestos de salida en las listas de esta provincia. Como detalle, vale el dato de que tres de los políticos que las encabezaron en 2019 han abandonado la primera línea de la vida pública. Pablo Montesinos (PP) se fue tras la salida de Pablo Casado. Y tanto Alberto Garzón (Unidas Podemos) como Guillermo Díaz (Ciudadanos) lo anunciaron hace apenas 48 horas, bajo la inercia de un ‘efecto dominó’ provocado por la inesperada inmediatez de los comicios nacionales.

PSOE

El anuncio de Pedro Sánchez pilló por sorpresa hasta al PSOE de Málaga, que aplazó la reunión de su ejecutiva prevista el lunes. Tras las derrotas de las andaluzas y las municipales, ahora defenderán la condición de fuerza más votada en la provincia en las generales de 2019. Y lo hará con una candidatura renovada. De sus cuatro diputados, el único que tiene bastantes papeletas para continuar en puestos de salida es Ignacio López, que fue el número 1. Este martes día 6, sus asambleas votarán las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado. Las horas previas a la decisión serán intensas. Y habrá que ver si el desenlace hará buenas las quinielas, que también apuntan a la repesca de ‘alcaldables’ que no ganaron el 28M como el marbellí Pepe Bernal o la torroxeña Mari Nieves Ramírez, que es del núcleo duro del líder provincial y la única representante de la provincia en la Ejecutiva Federal de calle Ferraz. De las especulaciones no se ha librado ni el secretario general y candidato derrotado en Málaga, Dani Pérez, quien salió al paso de los rumores para ‘jurar’ que sigue como portavoz municipal y no va en ninguna candidatura el 23J. Eso sí, se comenta que tras los comicios puede ocupar la plaza de senador por designación autonómica del veleño Víctor González, quien copará el vacío dejado por el todavía alcalde en funciones de Vélez Antonio Moreno Ferrer, tras su descalabro electoral. Pérez lo alternaría con el Ayuntamiento de Málaga y, en Madrid, estaría más cerca de otros ámbitos de poder y del aparato del PSOE.

PP

Bajo la euforia de sus amplios triunfos en las andaluzas y las municipales, los populares están ante una gran oportunidad para resarcirse de los discretos resultados de 2019. Todo ha cambiado hasta el punto que su entonces presidente provincial, Elías Bendodo, es ahora el coordinador general del PP a nivel nacional. Presumiblemente, será el número 1 por Málaga y si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, lo lógico es que sea uno de sus ministros. Actualmente, los populares tienen tres diputados. Todos gozan de ‘segundas’ oportunidades. Mario Cortés fue ‘resucitado’ por la repetición electoral. El antequerano Ángel González relevó a Pablo Montesinos y, además, ha vuelto a la dirección de calle Génova. Y la torremolinense Gema Pérez dejó de ser concejala para trasladarse al escaño de la consejera Carolina España.

Vox

El partido de Santiago Abascal tendrá que defender sus dos diputados por esta provincia, ostentados por la malagueña Patricia Rueda y el madrileño Rubén Manso. La repetición electoral de 2019 le benefició hasta el punto que le dio un segundo escaño del que carecía. Incluso, estuvo muy cerca de lograr un tercero y se lo disputó durante toda la noche electoral al PP. Ahora, sendas formaciones vuelven a pelear por el electorado de derecha, e incluso les beneficia la ausencia de Cs. Cada una de las dos en su estatus, llega con el viento a favor de las subidas obtenidas en las elecciones andaluzas y en las municipales. Vox ha pasado de un ascenso por debajo de sus expectativas en las andaluzas a un repunte en las municipales que le ha dado una representación inédita tanto en el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación. Tales logros le han subido la moral para unos comicios nacionales en los que cierto ‘voto útil’ al PP es su principal hándicap. Es posible que tanto Rueda como Manso repitan en la lista y, de hecho, a ambos se les vio implicarse en la reciente campaña del 28M en esta provincia. Otra opción sería que el economista de referencia de Abascal vaya por otra circunscripción y el número 2 se le entregue a alguien de Málaga. El caso de la malagueña es significativo, ya que su trabajo como diputada le ha concedido galones tanto en la órbita de la dirección nacional como en el Congreso de los Diputados, donde es portavoz adjunta de Vox.

La suma de la izquierda

La irrupción de Sumar está concebida como un revulsivo al que Izquierda Unida encomienda una posible mejoría de los resultados malagueños de la confluencia de la izquierda, que fueron menores en las tres últimas convocatorias electorales. De hecho, las andaluzas y las municipales confirmaron la pérdida de apoyos que ya se dio en las segundas elecciones generales de 2019. En la cita de noviembre, Unidas Podemos fue incapaz de mantener sus dos escaños malagueños y sólo cosechó el del a la postre Ministro de Consumo, Alberto Garzón. La configuración de las listas en la provincia está en estos momentos a expensas de la negociación a nivel estatal para el despegue del nuevo proyecto político de la vicepresidenta ‘roja’ del Gobierno, Yolanda Díaz. Quien no la encabezará esta vez será Garzón, quien el viernes anunció su retirada de la primera línea de la política. De las quinielas se cae el nombre de Toni Morillas, que acaba de regresar al Ayuntamiento de Málaga; y permanece aunque con menos fuerza que otras veces el de Eva García Sempere, que ya fue diputada. También irrumpen como posibles cabezas de lista los dirigentes regionales y provinciales de IU, Toni Valero y Guzmán Ahumada. Este último podría ser compensado tras no repetir en puestos de salida para las andaluzas. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que irrumpa alguien que no ‘opera’ en esta geografía como ya sucedió con Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto o incluso Garzón. Y, claro está, no sólo de IU se nutrirá la nómina malagueña, pues hay que tener en cuenta la presumible entrada en Sumar de Podemos y la presencia de fuerzas como Verdes Equo y Más País.