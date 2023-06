Dani Pérez: "Seré portavoz municipal estos cuatro años, no iré en las listas del Congreso ni en las del Senado"

Tras el paréntesis silencioso que abrió la convocatoria de elecciones generales por parte de su 'jefe' Pedro Sánchez, el líder del PSOE de Málaga y candidato a la alcaldía de la capital el reciente 28M, Dani Pérez, despejó su futuro político, al menos desde el presente más inmediato: "Seré portavoz municipal estos cuatro años, no iré en las listas del Congreso ni en las del Senado"

Tras la derrota del 28M en las elecciones de la capital y la pérdida de peso del PSOE en la provincia, el líder socialista asegura que no ocupará "otro espacio político" que no sea el del Ayuntamiento de Málaga, y también descartó formar parte del grupo socialista de la Diputación. De hecho, la elección del portavoz del PSOE en este entre provincial será una de las cuestiones que se decidirán en las reuniones de la Ejecutiva y el Comité Provincial, que los días 7 y 8 también aprobarán las listas socialistas por Málaga para las elecciones generales del 23 de julio.

En esta línea, Pérez insistió en que su horizonte municipal abarca la legislatura completa y en que no piensa tirar la toalla. "Cuando llegue el momento ya decidirá la militancia quién será el candidato en 2027, ahora puedo decir junto a mi equipo que estos cuatro años vamos a trabajar mucho y con mucha fuerza y , si los militantes lo decidieran, yo sería el candidato a la alcaldía en Málaga 2027", afirmó.

Pérez reiteró que no ha pensado en dimitir, que su decisión estaba tomada desde antes del 28M: "Tenía muy claro que me iba a quedar de portavoz si no conseguía ser alcalde y no alcanzaba un buen resultado, por responsabilidad no me voy a ir a otro espacio político, podría pero no quiero. Esta es la decisión que esperan los militantes del PSOE, la que querían conocer los concejales del grupo municipal y la que me ha pedido mucho gente", recalcó.

Dani Pérez también expuso que el PSOE malagueño vuelve a estar "en clave electoral". "Vamos a ganar en la ciudad y la provincia de Málaga el 23 de julio, en la campaña electoral de las generales tendremos que explicar, quizás de forma más clara y directa, todo lo que ha hecho pese a la pandemia nuestro candidato a la presidencia en el Gobierno de España; hay muchas cosas que explicar, no nos vamos a quedar en los discursos cortos y simplistas con los que la derecha moviliza al electorado, tenemos que movilizar el voto de las personas que se han beneficiado de la gestión de Pedro Sánchez", subrayó.

Rodeado por todos los concejales de su grupo y los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de la capital, Pérez defendió que el partido había hecho "la campaña que tenía que hacer". "Las ideas que la derecha ha sido capaz de transmitirle a la ciudadanía han hecho que el resultado no haya sido el deseado, seguimos pensando que la ciudad necesita grandes cambios; vamos a seguir fiscalizando la labor de Paco de la Torre como alcalde con una actitud propositiva, de hecho hemos hecho una campaña en positivo, no como otros", manifestó.

Al inicio de su intervención, Pérez detalló que tanto el miércoles por la tarde como este jueves por la mañana había mantenido sendas reuniones con la ejecutiva provincial y los miembros del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga. "Hemos hecho un análisis pormenorizado de todos los municipios y estamos trabajando para que el PSOE gobierne en el mayor número de ellos y negocie ahora lo mejor posible donde es necesario hacerlo; tenemos una treintena de mayorías absolutas con un alcalde socialista garantizado y hay otra 18 localidades que están pendientes de pactos", explicó.

El líder socialista prometió que no sólo se le echarán las culpa a los demás de los resultados, sino que se hará autocrítica y se asumirá las responsabilidades, no sólo a nivel nacional, también a nivel local. "No somos trumpistas, no creemos en la negación, aceptamos los resultados cuando son buenos y cuando son malos, somos demócratas, no cuestionaremos la decisión de cada malagueño cuando cogió la papeleta el domingo, la respetaremos; el PP, en cambio, cuestiona los resultados de las elecciones cuando no son de su agrado, con actitudes más propias de la extrema derecha que de la moderación", enfatizó.

Comparecencia esperada

La comparecencia en la sede del partido de Dani Pérez era esperada desde tres días antes. Durante su primera valoración de la noche electoral, en la que reconoció que los resultados eran negativos, se aireó que el lunes se reuniría la dirección provincial y que, de forma más reposada, Pérez desgranaría nuevas claves al respecto. Sin embargo, el anuncio con el que Pedro Sánchez convocaba horas después elecciones generales lo cambió todo.

El lunes, Dani Pérez no habló y, con los comicios nacionales en el horizonte, afloró el rumor de un posible paso al lado en sus labores municipales, para concurrir en las listas del 23J con el deseo de emprender una nueva etapa como diputado en Madrid.

Ahora que esta posibilidad ha sido ahuyentada, a Pérez le quedan intensos días por delante en los que tendrá que tutelar la elaboración de las listas por la provincia al Congreso de los Diputados y el Senado, que serán aprobadas hasta el martes 6 en las asambleas de las agrupaciones.

Al secretario general del PSOE le rodea la certeza de que debe ser cuidadoso y buscar cierto equilibrio en la nómina de candidatos, para que no se dispare el descontento sobre su gestión que existe en algunos sectores del PSOE malagueño.

Por lo pronto, Dani Pérez se centrará en la campaña malagueña de las elecciones generales y lo compaginará con el inicio de una nueva legislatura como líder de la oposición del Ayuntamiento de Málaga. Eso sí, alguno de sus actuales roles pueden varias con los movimientos que, en función de los resultados socialistas del 23 de julio, se produzcan tras los decisivos comicios nacionales.