El foro Digital Enterprise Show (DES), considerado uno de los más importantes del mundo en el ámbito de las tecnologías exponenciales, ha arrancado este martes en el Palacio de Ferias de Málaga con presencia de casi 400 empresas expositoras, más de 17.000 directivos y 581 expertos internacionales que durante estos días presentarán sus últimas soluciones para impulsar la eficiencia de empresas, organizaciones e instituciones, colocando así a la capital, una vez más, como foco mundial de innovación. Bajo el lema "Next is now", la Inteligencia Artificial centra este año los tres días de foro.

A la inauguración ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha anunciado que el Consejo andaluz de Gobierno aprobará el próximo martes, 20 de junio, la Estrategia de Inteligencia Artificial, una hoja de ruta que tiene como objetivo extender la tecnología y aprovechar sus recursos para la mejora de atención al ciudadano. El responsable de la Junta ha explicado que este marco representará "una de las primeras estrategias de las comunidades autónomas" sobre IA y ha añadido que Andalucía "aspira a lo máximo" en el futuro digital y tecnológico. La digitalización, a su juicio, "es parte ya del ADN de la administración andaluza", una región donde se está produciendo "una clara expansión digital en todos los frentes" y que cuenta con "empresas muy comprometidas". Moreno ha calificado la apuesta por la digitalización como un factor "crucial" para el futuro económico y social de la comunidad y que ha puesto en valor algunos de los avances realizados en esta materia. Andalucía ha mejorado en los últimos tres años su índice de competitividad regional a nivel europeo, pasando del 71,7% al 76,6%, y ha superado también la media comunitaria de capacidad tecnológica, ocupando el puesto 53 de un total de 234 regiones analizadas, según las estimaciones de la propia Comisión Europea. El presidente andaluz ha manifestado que la comunidad ha "asumido el reto" de situarse entre las regiones a la vanguardia en el proceso de transformación digital y ha advertido de que "la modernización y el futuro dependen de ello". Moreno dijo que la digitalización "acentúa el ritmo de industrialización a corta distancia" con las economías de su entorno. De hecho, ha resaltado que en apenas cuatro años Andalucía ha incrementado en casi dos puntos el peso de su industria en la estructura productiva, al pasar del 11,6% al 13,5 % del valor añadido (VAB). Esto ha sucedido en paralelo a un mayor crecimiento del gasto de innovación y desarrollo por parte de las empresas. El foro tecnológico DES 2023 generará 34 millones de impacto económico para Málaga También se trabaja en el Plan de Capacitación de Andalucía, que tiene prevista una inversión de 184 milones de euros paa facilitar el desarrollo tecnológico, en colaboración las plataformas Andalucía Vuela y Red Vuela. La séptima edición de DES-Digital Enterprise Show (que se celebra por segundo año consecutivo en Málaga) va a generar un impacto económico de 34 millones de euros para la capital malagueña y la reafirma como gran hub de innovación en el sur de Europa. Moreno ha incidido ante los asistentes a la inauguración del DES que la comunidad cuenta con un gobierno con "estabilidad institucional" y "convencido de la necesidad de hacer "una fuerte apuesta" por la digitalización. Málaga, "punta de lanza" de la innovación El presidente ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz para que Andalucía y Málaga sean "puntas de lanzas" en este sector, que ha calificado de "estratégico" para la economía regional. También ha elogiado la visión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que ha calificado de "pionero" al vislumbrar que la tecnología y la información eran claves para la ciudad. "Andalucía se está convirtiendo en un imán" para las empresas tecnológicas por la existencia de un ecosistema que favorece su desarrollo", ha expuesto. Por su parte, De la Torre ha mencionado la importancia de la colaboración público-privada para ser competitivo ante los retos que tiene la sociedad por delante, y ha animado a las empresas a que trabajen en cuestiones como la movilidad urbana, de cara a la Expo de 2027, si Málaga es elegida el próximo 21 de junio la ciudad organizadora de la muestra. El alcalde en funciones se ha mostrado "contento, orgulloso, feliz" de que Málaga acoja la séptima edición del foro DES, lo que a su juicio es "una oportunidad maravillosa" para la capital. "Me parece que es un acierto pleno", ha afirmado. De ahí que haya querido trasladar su compromiso con DES "para seguir trabajando juntos desde el ámbito público y privado, para sumar y para conseguir que sea siempre el encuentro de referencia para el sector tecnológico de todos los sectores". "Nunca va a faltar la comprensión y el apoyo necesario", ha incidido. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la apuesta por esta provincia de grandes empresas y el objetivo de la institución para que Málaga "siga siendo uno de los epicentros de esta revolución tecnológica". "Málaga ya es todo un referente internacional en el sector turístico, pero ahora busca consolidarse como "un gran destino en la proyección tecnológica, porque ambas potencian y generan empleo y riqueza", ha incidido. Salado ha afirmado que esta cita "consolida" a la provincia como foco de atracción de todos los sectores relacionados con la tecnología" y ha destacado que la provincia se ha posicionado como "uno de los lugares de España más buscados por los nómadas digitales" como destino para el teletrabajo. La Expo 2027, presente en DES En el Digital Enterprise Show 2023 están presentes los sectores de la Banca, Comercio, Industria, Salud, Energía, Turismo o Movilidad. Y precisamente en el ámbito de la movilidad urbana es donde se mueve la candidatura de Málaga a la Exposición Internacional 2027, bajo la temática 'La era urbana hacia la ciudad sostenible'.