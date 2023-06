La séptima edición del DES-Digital Enterprise Show, considerado uno de los grandes foros sobre tecnologías exponenciales, generará a lo largo de esta semana un impacto económico de 34 millones de euros para Málaga y reafirmará a la ciudad como gran hub de innovación en el sur de Europa, según han calculado este lunes sus organizadores.

El evento, que se celebra del martes al jueves en el Palacio de Ferias de Málaga, reúne bajo el lema "Next is now" a un total de 581 expertos internacionales que compartirán sus estrategias, conocimiento y casos de éxito de aplicación de las tecnologías disruptivas a distintas industrias. En total, serán más de 270 horas de ponencias en una agenda de contenidos detallada, donde se darán las claves para desarrollar nuevos modelos de negocio en los sectores de la Banca, Comercio, Industria, Movilidad, Salud, Energía o Turismo.

En esta edición, la Inteligencia Artificial será la gran protagonista tras la revolución que está suponiendo en el conjunto de los negocios y por las regulaciones que se vislumbran por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Su rentabilidad, las oportunidades que brinda, y los desafíos que conlleva en industrias como el marketing, los recursos humanos, la movilidad o incluso en el mundo de las pymes o la administración pública son cuestiones que se tratarán en esta edición de DES 2023.

Un intenso programa

Grandes gurús mundiales compartirán en Digital Business World Congress, el mayor foro en digitalización a nivel europeo que se organiza en el marco de DES, las capacidades de las tecnologías exponenciales. Nombres de la talla de Vala Afshar, “evangelista digital” conocido a escala mundial por destacar la IA como clave del progreso; Nina Schick, experta en IA Generativa y asesora del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; Shelly Palmer, Co-Founder de Metacademy y considerado como una de las voces tecnológicas más reconocidas; Ben Hammersley, editor de la revista tecnológica Wired UK, y creador del término de “podcast”; o Jerome C. Glenn, consejero delegado del think tank The Millennium Project, y consultor independiente del Banco Mundial y de la ONU, darán a conocer su punto de vista sobre la transformación digital que se está viviendo actualmente y hacia dónde nos conduce.

Del mismo modo, DES ha reconocido a la capital de Ucrania, Kiev, como City Partner 2023 por la tarea de digitalización que está llevando a cabo la ciudad con el objetivo de salvar las vidas de sus ciudadanos en el marco del conflicto con Rusia. Así, la cumbre recibirá una delegación ucraniana encabezada por Oleg Polovynko, CIO del Ayuntamiento de Kiev, que explicará las estrategias tecnológicas que siguen desde la capital de Ucrania a fin de prevenir las amenazas con tan solo una aplicación de móvil.