Mari Carmen Robles ingresó en la planta de hematología del Hospital Regional el 16 de junio debido a un linfoma diagnosticado en agosto de 2022, que no había respondido a dos líneas de tratamiento de quimioterapia, lo cual implicaba un «pronóstico desfavorable», según las palabras del jefe de servicio de Hematología, Manuel Isidro Muñoz. No obstante, gracias a que el Hospital Regional incorporó hace un año la terapia avanzada CAR-T, una de las estrategias terapéuticas que más éxitos está cosechando en los últimos años para combatir leucemias y linfomas refractarios (aquellos que no responden a ningún tratamiento), Mari Carmen pudo ser tratada con éxito, hasta el punto que hoy ha recibido ya el alta en domicilio.

Primera paciente CAR-T «Sentí mucha alegría cuando me dieron esta opción, ya que las dos líneas de tratamiento anteriores no habían ido lo suficientemente bien», afirma Mari Carmen, que se ha convertido en la primera paciente en recibir este tipo de terapia, en la que han intervenido más de 30 profesionales durante más de un año. «Estoy muy agradecida a todo el personal que ha sido muy agradable y cercano», añade la paciente. Cuando las demás alternativas fallan, la terapia con células T CAR (linfocitos T de la paciente modificados genéticamente), representa una nueva opción de tratamiento que puede revertir esta evolución en un porcentaje significativo de pacientes al modificar genéticamente las células T. Para la aplicación de esta terapia se requiere la participación de un equipo multidisciplinar en el que intervienen además de hematólogos, farmacéuticos, intensivistas, neurólogos e inmunólogos y profesionales de enfermería. Para el jefe de servicio de Hematología del Regional, «es una satisfacción que nuestra primera paciente haya sido tratada con éxito y esté ya en casa. Es el inicio de un camino en el que todo el equipo ha puesto mucha ilusión, ya que es una terapia muy esperanzadora para muchos pacientes que de esta manera podemos recuperar». En este sentido, el doctor Muñoz recuerda que, hasta ahora, los pacientes malagueños debían ser trasladados hasta Sevilla para poder tratarse. «De esta manera nuestros pacientes no tendrán que desplazarse y además podremos tratar también a pacientes de Granada y Almería que están más próximos geográficamente», añade el facultativo, que asegura estar muy orgulloso del trabajo que han hecho todos los profesionales que, en muy poco tiempo, han puesto al Hospital a la altura para poder dar el servicio de una terapia compleja como es la terapia CAR-T. «Aunque ahora se va por el alta, seguiremos haciendo un seguimiento muy estrecho, sobre todo durante las dos primeras semanas», subraya el doctor, que destaca que la paciente también se beneficiará del programa de hematología domiciliaria.