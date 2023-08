La Diputación de Málaga ha aprobado este jueves una modificación presupuestaria para poder financiar el nuevo plan de ayuda para combatir los efectos de la sequía, dotado con 17 millones de euros y destinado a los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia.

El presidente de la institución, Francisco Salado, ha explicado que será una transferencia de fondos incondicionados, como cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), para ayudar a los consistorios a lograr el necesario equilibrio financiero y, sobre todo, a que puedan dar respuesta a las necesidades planteadas como consecuencia de la sequía que azota la provincia.

Salado ha anunciado que esos recursos se transferirán a los ayuntamientos a finales de septiembre, ya que, aunque ya se ha aprobado el plan por decreto, cada ayuntamiento tiene que adherirse para poder obtener los fondos.

Las ayudas se podrán utilizar, por ejemplo, para sufragar gastos extraordinarios ocasionados por la sequía, como el pago de cubas de agua, y para mejorar las infraestructuras para abastecimiento o para renovar las tuberías y canalizaciones.

Los 17 millones de euros de este nuevo plan se repartirán por tramos de población, prestando una atención especial a los municipios más pequeños. De este modo, las cantidades oscilarán entre los 100.000 euros que recibirán los 16 municipios con menos de 500 habitantes y los 340.000 euros que se destinarán a las dos localidades mayores de 100.000 habitantes.

Se trata de fondos que proceden de parte del remanente de tesorería y de una mayor financiación de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Salado ha incidido en que los recursos hídricos son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de la provincia. "Del agua depende nuestro presente y nuestro futuro, por lo que pido responsabilidad a los alcaldes. Estoy seguro de que ellos son los primeros que saben dónde invertir mejor el dinero que van a recibir y por eso optamos por esta fórmula, por los fondos incondicionados", ha recalcado.

El presidente de la Diputación ha recordado que en los próximos cuatro años se dedicarán un total de 200 millones de euros (50 millones cada año) para inversiones y actuaciones en materia de gestión del agua y optimización de los recursos hídricos.

Durante este año, se han destinado a los municipios otros tres planes de ayuda económica: uno de 17,5 millones como fondos incondicionados para abastecimiento de agua para todos los municipios; otro de 17,9 millones de euros para obras de infraestructuras culturales, sociales, deportivas e hidráulicas para todos los municipios; y un tercero de 16,2 millones como fondos incondicionados no finalistas para localidades menores de 25.000 habitantes.

A ello se unen 20,5 millones de euros para programas de obras y servicios del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (antigua Concertación), dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes.

La oposición critica las formas

Por su parte, desde el grupo socialista, su portavoz, Josele González, ha expresado el voto a favor de su grupo, si bien ha criticado la forma en la que se ha abordado esta modificación presupuestaria.

"Echamos de menos si no ha sido posible una comisión informativa, una reunión de portavoces, que menos que una llamada, precisamente para explicarnos, no a través de los medios de comunicación como la mayoría de nosotros no hemos enterado el 2 de agosto cuando salió la noticia, sino sobre todo para conocer más en profundidad de qué manera se van a gestionar estos fondos y de qué manera vamos a ser más efectivos a la hora de que los municipios, los alcaldes y alcaldesas puedan hacer uso de estos recursos", ha criticado González.

El portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha criticado que para la financiación de la cuarta fase del PAEM se empleen recursos ya consignados a los ayuntamientos a través de la oficina de alcaldes. También ha dicho que primero se debería haber aprobado la modificación presupuestaria, y después el PAEM, y no al contrario como ha ocurrido.

Por parte de Vox, su portavoz, Antonio José Luna, ha puesto en valor la modificación presupuestaria pero ha criticado las formas en las que se ha llevado a cabo, a la vez que ha solicitado que haya mayor debate para este tipo de asuntos.