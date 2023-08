Un trágico accidente acabó con la vida de sus padres. La única petición de su hijo, Alberto Cervetto, era que continuasen unidos siendo enterrados juntos, pero el Ayuntamiento de Algarrobo no aprobó esta solicitud y cada uno descansa a varios metros del otro.

La madrugada del 24 de agosto, Lourdes y Alberto, una pareja de mediana edad y residentes en Algarrobo, fallecieron cuando una furgoneta colisionó con su turismo. Tras los hechos, la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, y el equipo político les dieron el pésame a sus familiares, quienes les trasladaron su petición de que el matrimonio fuese enterrado en el mismo nicho.

Al día siguiente tuvo lugar el entierro, en el cual uno de los cuerpos fue enterrado en un nicho de una quinta planta y el otro 20 metros más lejos en una tercera planta, según explica el hijo del matrimonio. Añade que el día del entierro ningún miembro del Ayuntamiento ni del partido estuvo presente, lo que extrañó a Alberto al ser común en el pueblo que en todos los funerales acuda alguna figura política.

“Ellos sabían que lo único que queríamos es que estuviesen juntos, pero nadie hizo nada por solucionarlo. Para justificarse se acogen a una Normativa de 2010 que expone que la organización del cementerio consiste en ir rellenando nichos”, explica Cervetto.

Lo único que hizo la alcaldesa tras conocer los hechos fue convocar ese jueves un día de luto en las vísperas de la feria. “Fueron 12 horas de luto que terminaban justo a las 00.00 que era cuando empezaba la feria. Yo creo que su prioridad era la feria, y puso solo 12 horas de luto para ‘limpiarse’. Después de 3 días de feria nadie volvió a contactar con nosotros ni a querer darnos alguna solución”, cuenta el joven.

Campaña en redes

Tras esta indiferencia, Cervetto comenzó una campaña en redes sociales para hacer eco de la situación, donde gran parte del pueblo se ha volcado con él. Tal ha sido el impacto que ha tenido en redes, que sirvió para que el Ayuntamiento cediese a escuchar al joven. “El lunes me reuní con algunos miembros del Ayuntamiento. No apareció la alcaldesa, vino el segundo, Sergio Cotilla, una abogada y algunos miembros más. En la reunión me dicen que la alcaldesa ha llegado esa mañana, se ha encontrado el problema y afirma que ya no se puede solucionar nada porque han pasado muchos días”, cuenta Cervetto. Legalmente, no es posible desenterrar un nicho hasta 5 años después, lo que impide que el Ayuntamiento pueda ofrecer una solución inmediata, pero para Alberto la solución habría sido "hacer caso cuando lo pedimos antes del entierro".

“Se acogen a la normativa, de la que se han hecho excepciones otros años y se han enterrado cuerpos juntos. Además, dice que esta se firmó hace un año y medio para echar la culpa al otro partido, pero al buscarla vi que fue ella misma quien la firmó en 2010”, explica Cervetto.

Manifestación

Ante esta situación, Alberto ha decidido convocar a través de las redes una manifestación esta tarde a las 17.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Algarrobo. Sin embargo, el consistorio aún no la ha aceptado. “Según tengo entendido, tienen pensado revisar la solicitud de la manifestación dentro de una semana y media, creo que para dejarlo pasar y que no se pueda hacer”, cuenta el joven. Aun así, sus planes son realizarla a pesar de que no se acepte por parte del Ayuntamiento.

“Lo único que pido es una reubicación de los cuerpos para que puedan estar en nichos contiguos”, expresa el joven. En sus redes sociales cuenta como sus padres eran un matrimonio inseparable y su deseo no es otro que mantener esto para sellar lo que fue una vida en compañía.