Nacen en Málaga las primeras castañuelas ergonómicas

Antonio Merino, bailarín malagueño, ha logrado unir tradición, pasión y ciencia para brindar un nuevo horizonte a quienes buscan expresarse a través de la música. En el barrio de la Trinidad nació una idea revolucionaria durante la pandemia: las primeras castañuelas ergonómicas, diseñadas para personas con limitaciones reducidas en las manos. Este modelo se ha creado bajo las indicaciones de Merino, licenciado en Pedagogía, titulado en Danza Española, profesor de castañuelas y creador del proyecto ‘Castañuelas para la salud’.

En colaboración con Castañuelas Sur, el malagueño ha logrado crear un modelo pionero que desafía los problemas de movilidad que padecen las personas con fibromialgia, artritis y artrosis. «El instrumento se estaba quedando corto, pero podía dar más de sí y tenía particularidades que se le podían sacar», explica.

Salud en los dedos

Para entender este proceso hay que retroceder nueve años atrás, cuando Merino comenzó con sus llamadas clases de ‘Castañuelas para la salud’. Se trataba de clases que tenían como fin mejorar la psicomotricidad fina, la memoria y la movilidad de las manos, utilizando la música como motivación. Así, fusionó la música terapéutica con los movimientos de las castañuelas y diseñó ejercicios que alternaban distintos movimientos de dedos para fortalecer la musculatura de las manos.

Para ello, Merino formó un grupo piloto compuesto por personas con patologías marcadas, como la poliartritis reumatoide y fibromialgia, para desarrollar su terapia con las castañuelas.

La primera alumna, Marisol: «Esta mujer tenía poliartritis reumatoide, aparte de la fibromialgia. Estaba en silla de ruedas y a través de la danza, del teatro y de la castañuela empezó a despertar», recuerda.

La terapia demostró ser efectiva, y Antonio Merino decidió llevarla adelante con un grupo de mayores más amplio: «Me centré mucho en los ejercicios de técnica, que pudiesen trabajar la psicomotricidad fina, trabajar la memoria a corto, a largo plazo», explica.

Para ello, utilizó música española modificada para adaptarse a las capacidades de cada individuo, fomentando la participación y elevando su ánimo: «Ponía clásicos españoles, pasodobles y demás. El objetivo no solo era trabajar la técnica con las castañuelas, sino también generar endorfinas naturales, que actúan como antiinflamatorios y elevan su estado de ánimo. Era algo atractivo que les mantenía despiertos», afirma el bailarín.

Pero llegó la pandemia y tocó reinventarse.

El bailarín comenzó a subir tutoriales a las redes mostrando su particular clase de ‘Castañuelas para la salud’ y fue ahí cuando sonó el teléfono: «Castañuelas del Sur me llamó por teléfono y me surgieron comenzar a diseñar castañuelas adaptas para mi alumnado».

¿Quiénes son Castañuelas del Sur?

Castañuelas del Sur es la única fábrica artesanal de castañuelas que sigue en activo en España. Tras dos años de diseño, surgió un modelo que alivia la postura y la presión en los dedos, además de eliminar el peso excesivo de las castañuelas convencionales: «Era prueba y error. Fue importante las aportaciones de mis alumnos, gracias a ellos fui cambiando el diseño», asegura Antonio.

La diferencia en comparación con las castañuelas tradicionales es palpable incluso para aquellos que no padecen estas dolencias. La ligereza y el diseño ergonómico proporcionan una experiencia única, marcando un hito en la evolución de este tradicional instrumento.

Su fabricación es 100% hecha a mano con madera de Haya en dos tonalidades: marrón y beige.

El precio de este instrumento ronda los 123,95 euros y se pueden comprar a través de la web de Castañuelas Sur.

Y así lo que empezó como una terapia innovadora terminó en un modelo pionero y revolucionario, mostrando que la danza y la creatividad pueden ser potentes herramientas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas: «Mis alumnos están muy agradecidos. Te miran y preguntan ¿y esto por qué no lo han hecho antes? Si es perfecto», cuenta el bailarín.

Actualmente, Merino da clases con estas castañuelas en la Asociación de Vecinos Trinidad Centro, donde mujeres y hombres con dichas limitaciones continúan ejercitando sus manos a través de la danza y la música.