En el cultivado océano de la confrontación política, la provocación suele asomarse a los discursos cuando toca renovar el repertorio o decir por enésima vez lo mismo con diferentes palabras. Es una de las interpretaciones que se desprenden de la peculiar invitación que el PP de Málaga le ha cursado a los militantes malagueños del PSOE, para que acudan al mitin de Alberto Núñez Feijóo previsto en la céntrica calle Larios y la plaza de la Constitución este domingo día 29 al mediodía.

Además, no se trata de un acto público cualquiera. La capital malagueña ha sido elegida por el aparato de 'Génova, 13' para una de sus protestas nacionales contra la amnistía y la gestión de Pedro Sánchez, en el marco de un conjunto de movilizaciones con el que trasladan sus proclamas a las calles españolas en vísperas del debate de investidura que podría fijar la continuidad del Gobierno progresista en La Moncloa.

Igualmente, esta 'manifestación' se celebrará en un momento en el que las ya de por sí deterioradas relaciones entre las direcciones provinciales de sendos partidos están peor que nunca. La moción de censura con la que el PP desalojará al PSOE de la alcaldía de Mijas -la tercera ciudad con más población de Málaga- está aún muy fresca. Y, de hecho, ha sido usada como 'percha' por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, a la hora de solicitarle a los socialistas que salgan a la calle con la unidad de España como principal pretexto.

Es más, Navarro no ha perdido de vista en sus mensajes la concentración de apoyo al regidor mijeño del PSOE, Josele González, que el pasado viernes tuvo al frente al líder socialista andaluz, Juan Espadas. En este sentido, la presidenta del PP de Málaga ya metió el dedo en la llaga el pasado sábado, cuando junto a otros compañeros de partido repartieron folletos publicitarios del mitin en la misma calle Larios que lo acogerá: "Al partido socialista le decimos que, en lugar de venir a Mijas a una concentración exigua, cuando ha visto que utilizando herramientas democráticas iban a ver en riesgo sus sillones, le pedimos que se sumen el próximo domingo a defender la igualdad de todos los españoles frente a la amnistía y abandonen la indolencia frente a los grandes ataques que está sufriendo España y también nuestra provincia”, aseguró Navarro.

"El abandono inversor de Sánchez"

Este lunes, la dirigente popular ha vuelto a la carga reiterando “el abandono inversor de Sánchez en beneficio de otros territorios por mero interés político”. "Con este acto damos la oportunidad de expresarse a todos esos malagueños y andaluces que no pudieron acudir a Madrid en septiembre para decirle alto y claro a Sánchez que no se puede supeditar el futuro de Málaga y de Andalucía a los intereses de una minoría; no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y, por eso, con este acto queremos reivindicar la normalidad democrática, la Constitución del 78 y el Estado de Derecho, recordándole a Sánchez que no puede mercadear con favores y con presupuestos para mantenerse en el poder”, sostuvo.

A juicio de Navarro, “desde el punto y hora que el Gobierno no incorpora partidas económicas para mejorar el AVE, el Cercanías, para reponer arena y estabilizar las playas, ni para infraestructuras hídricas o establecer nuevas conexiones que permitan llevar agua donde no hay, se produce un agravio hacia nuestra provincia”, insistió la presidenta provincial del PP.

Después de otro similar celebrado este último fin de semana en Toledo y con otras incursiones en las calles de Madrid, Barcelona o Santiago de Compostela, el PP organizará en Málaga con el lema 'por la igualdad y contra la amnistía' otra convocatoria protagonizada por su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien esta vez tendrá a su lado como anfitrión al presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La concentración tendrá lugar en la emblemática calle Larios a partir de las 12.00 horas.