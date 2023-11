Su mayoría absoluta -de 18 sobre 31 diputados- le bastó al PP para aprobar los presupuestos de la Diputación de Málaga para 2024. Estas cuentas provinciales, que suben la cuantía total un 2,41% respecto a la de este año y alcanzan 441,3 millones de euros en todos los entes y consorcios de la institución, recibieron los votos en contra del PSOE y de la confluencia de izquierda Con Málaga. Y Vox se decantó por la abstención.

Al defender los presupuestos provinciales para el próximo ejercicio, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, indicó que "son los más sociales de su historia y hacen frente a retos como la sequía y la movilidad".

Salado aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación "por los pactos de gobierno alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas, que pueden suponer nuevos agravios para Málaga y Andalucía". Es más, atribuyó los problemas actuales en movilidad -en materia de trenes o autovías-, la falta de obras hidráulicas y el estado de las playas a la falta de inversiones por parte del Gobierno.

“Nos parece un ataque a nuestra provincia que el Gobierno de Pedro Sánchez haya comprometido 6.300 millones de euros de inversión en los Cercanías de Cataluña, donde existe una amplia red de ferrocarriles urbanos con un gran servicio, mientras la inversión en el tren de la Costa del Sol o en el Cercanías del Guadalhorce es nula y está siendo inexistente; y nos preocupa que se baje el peaje un 75% en las autopistas gallegas, fruto de un acuerdo con el BNG, y no se baje nada el peaje de la autopista de la Costa del Sol, la más cara de España por kilómetro”, recalcó.

Críticas socialistas

La diputada provincial del PSOE y alcaldesa de Almogía, Toñi García, intervino en el Pleno para criticar que "este presupuesto es la culminación del proyecto político del PP para la Diputación de Málaga, que no es otro que despojar a la institución de su verdadera razón de ser".

"Con el PP, la Diputación ha dejado de ser una institución al servicio de los pueblos; los pequeños y medianos municipios vamos a ser los grandes perjudicados por los recortes del PP en las transferencias de la Diputación a los ayuntamientos, va a haber menos dinero para los pueblos y más para los grandes municipios, donde gobierna el PP", agregó la diputada socialista.

Por su parte, el único diputado de la confluencia de izquierda Con Málaga, el concejal de Álora Juan Márquez, se alineó con lo defendido por el PSOE y vaticinó que "ya veremos cómo crecen las transferencias a los municipios mayores de 20.000 habitantes". "El PP abandona a los municipios menores de 20.000 habitantes y apuesta por unos presupuestos escaparate”, insistió.

Márquez también cuestionó la atención que se le dedica a la lucha contra la sequía: "Destinar siete millones y medio para agua en unos presupuestos de 400 millones no es una apuesta decidida, es una aspirina para curar una pulmonía doble".

Abstención de Vox

El portavoz de Vox, Antonio Luna, justificó la abstención de su grupo político en "esta aprobación inicial del presupuesto". "Nos parece que es un buen presupuesto pero es muy mejorable, y en eso estamos trabajando, en presentar enmiendas desde el grupo de Vox para mejorarlos", dijo Luna en una intervención en la que dejó en todo momento la mano tendida al Gobierno provincial del PP.

De hecho, Luna aceptó el argumento del PP sobre los obstáculos que ha supuesto la elaboración de las cuentas sin que se hayan recibido indicaciones del Gobierno central sobre los ingresos procedentes del Estado. "Entendemos que no serán unos presupuestos reales hasta que no se tengan todos los datos y, además, le pedimos al PP que valore nuestras enmiendas con vistas a la aprobación definitiva", recalcó.

La intervención de Luna suscitó reacciones antagónicas en el PSOE y el PP. La diputada socialista Toñi García apuntó que "las transferencias del Gobierno llegarán" y dejó claro que "si no han llegado todavía es porque hasta hace unos días no hubo un nuevo Gobierno".

Respuesta del PP

Posteriormente, la diputada del PP responsable de Hacienda en la institución provincial, la edil rondeña María del Carmen Martínez, le dijo para mantener la sintonía al representante de Vox que "tomaría nota" de lo que pedía y sostuvo que "todavía estamos esperando a ver si este Gobierno deja de mirar a Cataluña y deja un poquito aquí".

Asimismo, Martínez se rebeló contra los dos grupos que votaron en contra, el PSOE y Con Málaga, y los acusó de reincidir en "un discurso bastante manido que se repite con el tiempo, con el paso de los años". "Yo acabo de llegar aquí, a la Diputación, pero he estado viendo los plenos de otros años y se repiten siempre", manifestó Martínez.

Réplica de Salado

El hilo de su intervención fue ampliado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien insistió en todos los problemas que ha acarreado el desconocimiento de "la Participación en los Ingresos del Estado, la PIE".

"Si hubiera hecho los deberes el PSOE, si en vez de estar la señora Montero aplaudiendo a Sánchez en una ley infame como la de la amnistía hubiera hecho los presupuestos, tendríamos esos fondos y habría ya más recursos para los ayuntamientos", recalcó.

Salado también se dirigió a la alcaldesa de Almogía para rebatir las acusaciones que había hecho desde la bancada socialista: "Me parece mentira, señora García, que diga que tenemos abandonados a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el suyo recibió en la última legislatura del PSOE con Salvador Pendón como presidente 2'81 millones de euros y, con nosotros, estos últimos cuatro años esa cantidad fue de 3'45 millones de euros".

Ahí no se quedó el presidente provincial y también entró al trapo de los reproches de la oposición encaminados a afearle que su gestión beneficia exclusivamente a las ciudades gobernadas por el PP: "Si usted me dice que este equipo de Gobierno sólo está gobernando para los ayuntamientos del PP, está faltando a la verdad; por ejemplo, Álora es un municipio que ha estado muy bien tratado porque lo necesitaba y lo merecía, no hemos mirado color político, me lo dicen alcaldes de todos los grupos políticos: nunca habían recibido tanto dinero sus ayuntamientos como ahora con el PP", subrayó Salado.