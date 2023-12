Cruz del Humilladero: La Música es el fundamento

«La banda me ha dado lo que soy: un oficio, una disciplina, me ha enseñado unos valores; por eso, como tantos compañeros, me veo en la obligación de devolver lo que me han dado», cuenta Sergio Martín.

Este malagueño empezó con 9 años en la Asociación Cultural-Musical Banda de Música Cruz del Humilladero y hoy, con 29 , además de trabajar como profesor de música en Salesianos, dirige la Escuela de Música y la correspondiente Banda Escuela de esta asociación. La Escuela de Música es sólo una de las tres líneas de uno de los proyectos musicales más ambiciosos de Andalucía, pues hay que sumarle, para niños de 4 a 8 años, una iniciación a la música con la actividad ‘Música en Movimiento’ y el último eslabón, para los músicos más formados es el ingreso en la Banda de Música Cruz del Humilladero, la banda titular. En esta última formación, por cierto y superados los 60, toca el saxofonista y profesor malagueño Joaquín Segura, primer presidente de este colectivo abierto a todos, desde los 4 años en adelante. Antonio Garrido Moraga Hace unos días, este proyecto musical fundado en 2000 recibió uno de los accésit del Premio a la Cultura Malagueña Antonio Garrido Moraga. «Nos ha venido muy bien, nosotros lo entendemos como un reconocimiento a la labor por la cultura que hacen todas las bandas», comenta José Antonio Martín ‘Pochi’, actual presidente de la asociación cultural musical. Como detalla, ahora mismo hay entre 80 y 90 niños formándose en la Escuela de Música, que tiene sus instalaciones en el instituto Ben Gabirol. De ellos, unos 45 han dado ya el paso de tocar en la Banda Escuela y en cuanto a la Banda de Música Cruz del Humilladero, la titular, «pasan del centenar». «La banda titular es sólo un eslabón de la cadena», destaca Jesús Puyana, director de la Banda de Música Cruz del Humilladero y miembro de una reconocida saga de músicos malagueños. En su opinión, proyectos como este de una cantera musical en Málaga «es como se deben hacer las cosas: tú plantas la semilla y hay que regar, podar y trabajar para que dé sus frutos». Cruz del Humilladero: La Masía de la música malagueña Concierto de Navidad Y los frutos sin duda se notarán con creces el próximo 16 de diciembre, a las 19.00 horas, en el instituto Ben Gabirol, cuando comience el tradicional Concierto de Navidad de la Banda de Música Cruz del Humilladero (entrada libre hasta completar el aforo, se puede colaborar con 1 kilo de alimentos; apertura de puertas a las 18.30). Cerca de mil personas suele congregar este evento, una ocasión, explica Jesús Puyana, para que compañeros que trabajan por toda España y que se han formado en esta ‘masía de la música malagueña’, vuelvan a Málaga para tocar con su banda por Navidad. Además, comenta el presidente Pochi, el día de la Lotería, el 22 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, recorrerán el Distrito de la Cruz del Humilladero «tocando villancicos» y en la Cabalgata (4 de enero), participará la banda titular acompañada «por toda la Banda Escuela disfrazada, vamos a sacar unas 140 personas», calcula. Navidad en la Cruz del Humilladero: Belenes, zambombas y espectáculos Semana Santa Y los frutos de los que habla Jesús Puyana también se apreciarán con creces en la Semana Santa de 2024, en la que tendrán la mayor de las visibilidades con su presencia en la Semana Santa de Málaga y provincia de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Y, por cierto, el Viernes Santo volverán a acompañar al Descendimiento, al que están ligados desde hace 21 años. «Creo que es la relación más longeva entre bandas y cofradías que no pertenezcan a cofradías», indica. El Certamen Nacional Además, la asociación cultural, que quiere exportar su modelo a otros barrios, organizará el último fin de semana de julio de 2024, en el auditorio Edgar Neville, una nueva edición del Certamen Nacional de Bandas, el único de Andalucía, con la novedad de que ya no será un festival sino un concurso. La Música es el fundamento de este colectivo ‘a tono’ con Málaga.