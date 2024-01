El sindicato CCOO en Málaga mostró ayer su rechazo al calendario laboral para el sector de la construcción propuesto en la provincia y anunció que no lo va a firmar ya que, a su juicio, «no se ajusta a las nuevas necesidades, sobrevenidas por el cambio climático, ni a la prevención de riesgos laborales que ello conlleva, ni permite una mejora en la conciliación laboral y familiar». Para CCOO, el cómputo anual de horas a realizar «no es objeto del conflicto, sino la forma de aplicarlas», y al respecto propone una distribución de las horas acorde «con las peticiones de los trabajadores y que permitiría una mejor garantía para proteger su salud, consiguiendo además posibilitar la conciliación entre trabajo y familia». Asegura que, en cambio, «la propuesta de los representantes empresariales presenta jornadas continuadas de ocho horas, que se traducen en la práctica, en algunos casos, hasta en 12 horas».

«Los empresarios siguen empecinados en mantener un calendario, que prima únicamente la producción y aumento de beneficios y obedece en muchas ocasiones a usos o intereses de empresas venidas de fuera de Málaga o fijar descansos fuera de la cercanía de fechas festivas que posibilitarían puentes para los trabajadores», criticó.

Por otra parte, CCOO señaló que, salvo avances de última hora con la patronal, tampoco pactará el convenio colectivo, «estancando desde hace años, sin mejoras salariales ni sociales significativas». Por último, anuncia que convocará asambleas para acordar medidas de presión.

UGT sí lo suscribe

Por su parte, UGT Málaga sí ha suscrito el calendario laboral con la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), al considerar que se logra que la jornada continuada de siete horas durante los meses de verano supere los dos meses de julio y agosto, con inicio el día 26 de junio y fin el 30 de agosto. Los representantes de UGT lamentaron que CCOO no haya suscrito el calendario, y advirtieron de que eso implicará que no pueda ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

«La causa del desencuentro ha sido que la mesa de negociación no ha acogido la pretensión inicial de los sindicatos que los días 24 y 25 de junio también fueran de jornada especial continuada de siete horas. «Por dos días no se puede dejar desamparados a las más de 60.000 trabajadores del sector de la construcción en nuestra provincia», consideraron.

UGT también valora que la firma del calendario «es un acuerdo en que todas las partes han cedido». «El punto de partida eran posicionamientos muy diferenciados, lográndose finalmente que nuestra propuesta fuera aceptada por la patronal como un término medio que aglutinaba los intereses de ambas partes», explicaron.

El sindicato dice que la negativa de CCOO «aboca al sector a su tercer año sin calendario laboral, propiciando que sean las empresas las que negocien su calendario particular antes del 30 de enero. Eso impedirá -advierte- que la Inspección de Trabajo pueda actuar ante los incumplimientos.